Έσκασε η «βόμβα» στον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν τη σπουδαία μεταγραφή του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, με τον πολύπειρο Σέρβο χαφ να αποτελεί πλέον και επίσημα μέλος του «τριφυλλιού», ενώ θα ενσωματωθεί στην ομάδα από τη νέα σεζόν όταν και ολοκληρώνεται η θητεία του στην Χετάφε.



Ο διεθνής -με σπουδαίες παραστάσεις- μέσος βρέθηκε στην Αθήνα, ολοκλήρωσε τα διαδικαστικά θέματα και έβαλε την υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Πρόκειται για μια μεταγραφή από το πάνω ράφι για τον, δείγμα και των προθέσεων του συλλόγου για τη νέα σεζόν, αλλά και που καταδεικνύει την… επιστροφή στην κανονικότητα με ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου!αποκτά έναν εν ενεργεία διεθνή ποδοσφαιριστή που έχει 48 εμφανίσεις με τη Σερβία, ενώ αποτελούσε ένα από τα βασικότερα γρανάζια της Χετάφε τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, οι Μαδριλένοι είχαν δώσει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2018 για να τον αγοράσουν από τη Βαλένθια!Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς! Ο Σέρβος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και θα ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας μας το προσεχές καλοκαίρι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την ισπανική Χετάφε.Ο Μαξίμοβιτς γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1995 στη Μπάνια Κοβιλιάτσα της Σερβίας. Από τα εφηβικά χρόνια εντάχθηκε στην ακαδημία του Ερυθρού Αστέρα. Μετά τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ19, όπου και κατέκτησε με τη Σερβία το τρόπαιο, τον απέκτησε η Ντομζάλε της Σλοβενίας.Την άνοιξη του 2015 αποκτήθηκε από την κορυφαία ομάδα του Καζακστάν, την Αστάνα, κάνοντας απόσβεση από τους πρώτους μήνες, καθώς ένα δικό του γκολ στην Κύπρο κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, χάρισε την πρόκριση στους ομίλους του Champions League στην ομάδα του για πρώτη φορά στην ιστορία της! Εκείνο το καλοκαίρι θα μείνει αξέχαστο στον Μαξίμοβιτς, αφού με την εθνική Σερβίας Κ20 κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, σκοράροντας μάλιστα το νικητήριο γκολ στην παράταση του τελικού κόντρα στη Βραζιλία!Προτού μετακομίσει τον Ιούνιο του 2017 στη Βαλένθια, πρόλαβε να κατακτήσει στην Αστάνα δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ. Στις «νυχτερίδες», όμως, δεν μπόρεσε να καθιερωθεί κι ένα χρόνο μετά βρήκε το ποδοσφαιρικό σπίτι του στη Χετάφε. Εκεί, όχι απλά πήρε τη φανέλα του βασικού στο… σπίτι του, αλλά έγινε σημείο αναφοράς για το σύλλογο της Μαδρίτης. Στη Χετάφε αγωνίστηκε σε περισσότερα από 200 παιχνίδια, ολοκληρώνοντας το Μάιο τη θητεία του εκεί, προκειμένου να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό.Χρίστηκε διεθνής στην εθνική Σερβίας σε ηλικία 21 ετών, είναι ενεργό μέλος της, έχοντας ήδη καταγράψει 48 συμμετοχές, μεταξύ των οποίων και τους τρεις αγώνες της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.Καλωσορίζουμε τον Νεμάνια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!

