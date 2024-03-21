Κώστας Ρούπτσος: Το νέο αφεντικό του Πανιωνίου είναι και… προπονητής στον Κένταυρο Βριλησσίων!

Ο Πανιώνιος γυρίζει σελίδα και βάζει πλώρη για την επιστροφή στη θέση που του αρμόζει, στα σαλόνια δηλαδή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η διαφαινόμενη άνοδος της ομάδας στη Super League 2 και η υγεία που αποπνέει τα τελευταία χρόνια ο οργανισμός του «Ιστορικού» όπως και το όνομα της ομάδας, είναι λογικό να προσελκύει τα βλέμματα επενδυτών. Αυτός που… βγαίνει μπροστά και αναμένεται να αποτελέσει τον νέο διοικητικό ηγέτη της ομάδας από τη Νέα Σμύρνη είναι ο Κώστας Ρούπτσος.

Η γενική συνέλευση του συλλόγου έκανε χθες αποδεκτή την πρόταση που είχε καταθέσει ο επιχειρηματίας, ο οποίος θα ηγηθεί της προσπάθειας της επιστροφής του συλλόγου στην πρώτη κατηγορία. Το καλοκαίρι θα συσταθεί νέα ΠΑΕ, με τον Κώστα Ρούπτσο να παρουσιάζει και το πλάνο του για την οικονομική εξυγίανση του συλλόγου, ο οποίος από το 2020 βρίσκεται στη Γ’ Εθνική.

Ποιος είναι όμως ο Κώστας Ρούπτσος και ποια η σχέση του με το ποδόσφαιρο; Αποτελεί τον κύριο μέτοχο και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «InDigital», η οποία και θεωρείται ως κολοσσός στο θέμα των ψηφιακών και τεχνολογικών εφαρμογών.

«Η InDigital Α.Ε ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί μια αμιγώς Ελληνική Τεχνολογική εταιρεία με μετόχους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών», αναφέρεται στο… βιογραφικό της εταιρείας. Μια εταιρεία η οποία έχει άμεση σχέση και με το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού αυτή έφερε στην χώρα μας το VAR σε συνεργασία με την «Medialuso», ενώ έχει αναλάβει και μεγάλο μέρος στα έργα της ψηφιοποίησης στο ελληνικό δημόσιο.

Ωστόσο, η σχέση του με το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο σύνθετη και δεν αφορά μόνο το… VAR. Διότι, ο Κώστας Ρούπτσος «ζει» για το ποδόσφαιρο και έχει άμεση συμμετοχή σε αυτό.

Αυτή τη στιγμή, αποτελεί τον προπονητή σε ομάδα της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Κένταυρο Βριλησσίων, έχοντας αναλάβει τα ηνία από τις 7 Ιουλίου του 2022.

Παρόλα αυτά, έχει κοουτσάρει και τον Νεοπεντελικό, αλλά και το Χαλάνδρι, έχοντας πραγματοποιήσει σημαντικές χρονιές και πορείες με τους παραπάνω συλλόγους.

Κάτι που δείχνει, ασχέτως αν μιλάμε για διαφορά επιπέδου από τοπικό σε επαγγελματικό επίπεδο, πως γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά και πως έχει εντρυφήσει ήδη στο ποδοσφαιρικό κομμάτι.

