Χαρούμενος για την επικείμενη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό δήλωσε ο Φραν Ναβάρο, μετά την άφιξή του στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους».

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έρχομαι σε ένα πολύ μεγάλο σύλλογο, δεν είχα κανένα δισταγμό. Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι γνωρίζω τον προπονητή αλλά και τον Πέδρο Άλβες, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτή την εξέλιξη», ανέφερε αρχικά ο 25χρονος επιθετικός και πρόσθεσε:

«Είμαι εντυπωσιασμένος με το πόσο βοηθούν την ομάδα και πόσο την εμψυχώνουν οι οπαδοί, να συνεχίσουν να το κάνουν. Ήρθα για να βοηθήσω, να προσφέρω τα μέγιστα και να βάλω γκολ».

Θυμίζουμε πως ο Φραν Ναβάρο θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού στο χειμερινό παζάρι και θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από την Πόρτο.

