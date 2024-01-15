Με το δεξί και... ανατροπή ο Τσιτσιπάς στο Αυστραλιανό Open

Παρότι... άγχωσε το κοινό του στη Μελβούρνη χάνοντας το πρώτο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έβγαλε αντίδραση και κυριάρχησε στο υπόλοιπο του αγώνα απέναντι στον Ζιζού Μπεργκς κερδίζοντας με 3-1 σετ, 5-7, 6-1, 6-1, 6-3, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Αυστραλιανού Open.

Ο 25χρονος Έλληνας, που είναι στο νούμερο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, έμοιαζε λίγο επιφυλακτικός στις κινήσεις του στο ξεκίνημα, λόγω των ενοχλήσεων που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα στη μέση του. Ο 24χρονος Ελβετός, που είναι στο Νο. 129, εκμεταλλεύτηκε την περίσταση και πήρε το πρώτο σετ με 7-5.

Ο Τσιτσιπάς, ωστόσο, στη συνέχεια έδειξε την κλάση του και ισοπέδωσε τον αντίπαλό του. Κέρδισε με 6-1 το δεύτερο και το τρίτο σετ, ενώ με 6-3 στο τέταρτο έκλεισε το παιχνίδι σε 2 ώρες και 59 λεπτά.

Πλέον την Τετάρτη, για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Τζόρνταν Τόμπσον (Αυστραλία, Νο 47) και τον Αλεξάντερ Βούκιτς (Αυστραλία, Νο 64), δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα βρει στο δρόμο του κάποιον... γηπεδούχο, κάτι που αυξάνει τον συντελεστή δυσκολίας της αποστολής του.

