H AEK παρατάχθηκε σε σχηματισμό 4-4-2 και τον Στάνκοβιτς κάτω από τα γκολπόστ. Τους Σιντιμπέ. Βίντα, Κάλενς και Ρότα τετράδα στην άμυνα. Σιμάνσκι και Πινέδα ήταν οι δύο χαφ στον άξονα, με τους Άμραμπατ-Γκατσίνοβιτς στα άκρα και τον Τσούμπερ πίσω από τον προωθημένο Γκαρσία.



Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημα 4-3-3, τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Βαγιαννίδη, Αράο, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Ο Κώτσιρας ήταν το «εξάρι», Βιλένα και Μπερνάρ οι εσωτερικοί μέσοι, με τους Μαντσίνι-Βέρμπιτς να αγωνίζονται στα «φτερά» και τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης.

πήρε τηντων κινήσεων στο ξεκίνημα,, ενώ συχνά πυκνά επέλεγε να σηκώσει στον αέρα την μπάλα, προκειμένου να βγει στην «πλάτη» της αντίπαλης άμυνας.Την ώρα που ο, πιέζοντας ψηλά κατάφερνε να κλείνει καλά τους χώρους, κυκλοφορόντας με υπομονή -και ψυχραιμία στην πίεση- την μπάλα, αλλάστα καρέ του Στάνκοβιτς.Κάπως έτσι, φτάσαμε στο 15’, μέχρι να γίνει η πρώτη… υποψία φάσης, από πλευράς «πράσινων»... Με τον Αράο να τροφοδοτεί ωραία τον Βέρμπιτς, εκείνον να πατάει περιοχή, αλλά τον Βίντα να του βάζει το «στοπ» όταν εκείνος σούταρε.που έκαναν οι ποδοσφαιριστές διατηρήθηκαν και στη συνέχεια, ενώ στο 22’ ο Μπερνάρ κέρδισε τη μπάλα κοντά στην περιοχή της «Ένωσης», έκανε το σουτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγα εκατοστά εκτός εστίας...Αντιθέτως, η ΑΕΚ δεν λάθεψε, δύο λεπτά μετά. Με τον Σιμάνσκι να βγάζει την «βαθιά» μπαλιά για τον, ο οποίος νίκησε, αρχικά, στο σπριντ τον Γεντβάι και ακολούθως τον Λοντίγκιν, για τοΟι γηπεδούχοι έδειξαν διάθεση να αφήσουν στοχευμένα μέτρα στον αντίπαλό τους, προφανώς για να τον «χτυπήσουν» σε μια ακόμα κόντρα. Έκαναν όμως και εύκολα λάθη, όπως στο 27’. Όταν ο Μαντσίνι πίεσε τον Στάνκοβιτς και τον ανάγκασε σε λάθος απομάκρυνση, κερδίζοντας την μπάλα στην περιοχή, αλλά επέλεξε να σουτάρει από πλάγια δεξιά στην κλειστή γωνία, στέλνοντας τη μπάλα άουτ.Τελικά, ο Παναθηναϊκός, καθώς από την εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ στο δεύτερο δοκάρι και τη λάθος απομάκρυνση του Σιντιμπέ, ο Χουάνκαρ με σέντρα ακριβείας από αριστερά έδωσε τη δυνατότητα στοννα σκοράρει με κεφαλιά, κάνοντας το 1-1!Από εκείνο το σημείο και μετά,. Μάλιστα, είχε δύο ακόμα καλές φάσεις για να πάει στα αποδυτήρια έχοντας κάνει την ανατροπή και μπροστά στο σκορ.Ωστόσο, στο 39’, από εκτέλεση κόρνερ του Μαντσίνι, ο Βέρμπιτς πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δύο λεπτά μετά, ο Βαγιαννίδης έκανε το γύρισμα από τα δεξιά αλλά ο Βέρμπιτς σούταρε υπό πίεση, στέλνοντας τη μπάλα μόλις άουτ.Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την «Ένωση» να μπαίνει καλύτερα και να καταγράφει πρώτη τελική, την… πρώτη της μάλιστα μετά το 1-0. Στο 48’, με το φαλτσαριστό σουτ του Σιμάνσκι έξω από την περιοχή, που έδειχνε να ελέγχει πάντως ο Λοντίγκιν. Ενώ, δύο λεπτά μετά, ήταν η σειρά του Τσούμπερ να σουτάρει, ψηλά και άστοχα.Ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να κερδίσει πέναλτι στο 56’, σεμέσα στην περιοχή και αριστερά, ωστόσοΠλην αυτού, ο Σουηδός ρέφερι σε πρώτο χρόνο, από το οποίο ξεκίνησε η φάση του 2-1 υπέρ της ΑΕΚ, με τοννα φεύγει στο όριο του οφσάιντ και να σκοράρει με πλασέ κάτω από τα πόδια του Λοντίγκιν, στο 58’. Για να ακολουθήσει onfield review, τελικά, με τηνΟι φιλοξενούμενοι ανέβασαν εκ νέου την απόδοσή τους, πήραν μέτρα στο γήπεδο και έχασαν φοβερή ευκαιρία για το 1-2 στο 63’. Όταν ο Μαντσίνι σέντραρε από δεξιά και ο Ιωαννίδης με κοντινή προβολή στο δεύτερο δοκάρι, δεν μπόρεσε να βρει σωστά τη μπάλα, αστοχώντας…Τρία λεπτά αργότερα, όμως, από εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ, ο Κώτσιρας έκανε την κεφαλιά-πάσα στο όριο της μικρής περιοχής και ο Αράο με καρφωτή κεφαλιά, υπέρ του Παναθηναϊκού!: Ο διαιτητής Αλ Χακίμ τα έκανε… μαντάρα αφού τόσο το πέναλτι εναντίον του Βέρμπιτς όσο και το επιθετικό φάουλ πάνω στον Μπερνάρ του ξέφυγαν και έπαιξαν ρόλο στην διαμόρφωση του αγώνα! Κατά τ’ άλλα, προσπάθησε να «κρατήσει» το ματς, έχοντας αρκετά σφυρίγματα, αλλά ήταν σωστός σε γενικές γραμμές στον πειθαρχικό έλεγχο. Ορθός και ο καταλογισμός του πέναλτι στις καθυστερήσεις: Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα, Κάλενς, Σιντιμπέ, Άμραμπατ (79' Ελίασον), Σιμάνσκι (79' Γιόνσον), Πινέδα (63' Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς (63' Αραούχο), Γκαρσία, Τσούμπερ (79' Πισάρο).: Αθανασιάδης, Πήλιος, Μήτογλου, Πόνσε.: Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Αράο, Γεντβάι, Χουάνκαρ, Κώτσιρας, Βιλένα, Μπερνάρ (78' Ζέκα), Μαντσίνι (74' Αϊτόρ), Ιωαννίδης (86' Σπόραρ), Βέρμπιτς (74' Λημνιός).: Ξενόπουλος, Ρούμπεν, Σένκεφελντ, Τσοκάι, Μλαντένοβιτς.: Αλ Χακίμ Μοχαμέντ (Σουηδία).: Μεχμέτ Κουλούμ, Φρέντρικ Κλίβερ (Αυστρία).: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας).: Ιβάν Μπέμπεκ (Κροατία).: Ράινχαρτ Μπούξμπαουμ (Ανατολικής Αττικής).

