Άμεση ήταν η επιστροφή του ΠΑΟΚ στις νίκες σε αγώνες πρωταθλήματος, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να διαλύει με 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Τούμπα.



Τρίτο συνεχόμενο ματς με γκολ για τον Μπάμπα, γκολάρα και από τον Μεϊτέ, ενώ ο 18χρονος Τζίμας βρήκε δίχτυα με υπέροχη κεφαλιά – με το αυτογκόλ του Ριένστρα να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Στο μυαλό του κόουτς



Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Κοτάρσκι στην εστία και τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Κουλιεράκη και Μπάμπα στην άμυνα. Μεϊτέ και Οζντόεφ έπαιξαν στον άξονα, ενώ Ντεσπόντοφ, Μουργκ και Τάισον αποτέλεσαν την τριάδα πίσω από τον Τζίμα, που πήρε φανέλα βασικού.



Από την άλλη, ο Μιχάλης Γρηγορίου παρέταξε την ομάδα του με 3-5-2, έχοντας τον Κλέιμαν στο τέρμα και τους Παντελάκη, Εραμούσπε και Μπακαδήμα στην άμυνα. Σόρια-Κιάκος έπαιξαν σε θέσεις μπακ χαφ, με Τζίνο, Ριένστρα και Καραχάλιο στο κέντρο. Δυάδα μπροστά, οι Λεό Μπατίστ και Κόντε.



Το ματς



Οι Ηπειρώτες επιχείρησαν να αιφνιδιάσουν από νωρίς τον ΠΑΟΚ, όμως ο Λεό Μπατίστ δεν κατάφερε να βγάλει την πάσα... πάρε-βάλε στον Κόντε στο 2’.



Οι γηπεδούχοι πήραν σταδιακά την πρωτοβουλία των κινήσεων και έφτασαν στην πρώτη καλή ευκαιρία στο 20’, με τον Τζίμα να μην μπορεί να νικήσει εξ επαφής τον Κλέιμαν μετά από κόρνερ.



Εντέλει, στο 29’ ήρθε το 1-0, με τον Μπάμπα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ από τα αριστερά μετά από εξαιρετική επέμβαση του τερματοφύλακα του ΠΑΣ σε σουτ του Ντεσπόντοφ.







Μία επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Σάστρε στο 44’ ανάγκασε σε νέα σημαντική απόκρουση τον Κλέιμαν, με τον Λεό Μπατίστ να απειλεί στο φινάλε του πρώτου μέρους με σουτ που κατέληξε άουτ μέσα από την περιοχή.



Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε τον ΠΑΟΚ να μπαίνει σαν... οδοστρωτήρας, καθώς στο 49’ ο Μεϊτέ έκανε το 2-0 με υπέροχη σέντρα-σουτ από πλάγια θέση, με τους Τζίμα και Κεντζιόρα να αγγίζουν το 3-0 σε δύο περιπτώσεις μεταξύ 50ού και 51ου λεπτού!



Εντέλει, αυτό ήρθε στο 53’, όταν ο νεαρός φορ κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετική κεφαλιά μετά την μπαλιά του Σάστρε από τα δεξιά...





Κάπου εκεί οι Θεσσαλονικείς καθάρισαν ουσιαστικά την αναμέτρηση, με το 4-0 να καταγράφεται στο 66’. Ο Σάστρε έκανε την μπαλιά από τα δεξιά, με την μπάλα να βρίσκει στον Ριένστρα, να παίρνει... τρελή τροχιά και να καταλήγει στο βάθος της εστίας του Κλέιμαν!



Ο Τόμας άγγιξε δύο φορές το γκολ στο 76’ και στο 83’ όμως δεν τελείωσε καλά τις δύο φάσεις, ενώ στο 86’ είχε και δοκάρι, με το 4-0 να μην αλλάζει εντέλει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.



MVP: Μπορεί το όνομά του να μην το είδε στον πίνακα των σκόρερ, όμως ο Ζοάν Σάστρε έκανε εξαιρετική εμφάνιση, έχοντας τόσο την ασίστ στο γκολ του Τζίμα, όσο και την μπαλιά που κόντραρε και κατέληξε στο αυτογκόλ του Ριένστρα.



Η... σφυρίχτρα: Ματς δίχως πολλές δύσκολες φάσεις για τον Τσακαλίδη, η διαιτησία του οποίου πέρασε απαρατήρητη. Μονάχα μία φάση με μαρκάρισμα του Εραμούσπε στον Τζίμα στο 41' σήκωσε κάποιες φωνές για πέναλτι από πλευράς γηπεδούχων, με τον Έλληνα διαιτητή να δείχνει "παίζετε".



Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων



ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (79’ Λύρατζης), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (67’ Α. Ζίβκοβιτς), Μουργκ (67’ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Τζίμας (67’ Τόμας)

Στον πάγκο: Μάρκος Αντόνιο, Ζ. Ζίβκοβιτς, Σβαμπ, Μιχαηλίδης, Ρ. Σοάρες



ΠΑΣ Γιάννινα (Μ. Γρηγορίου): Κλέιμαν, Σόρια, Εραμούσπε, Παντελάκης, Μπακαδήμας, Τζίνο, Ριένστρα, Καραχάλιος (72’ Έφορντ), Κιάκος, Λεό Μπατίστ (62’ Ροσέρο), Κόντε (62’ Μπάλαν)



Στον πάγκο: Πανάγου, Κύρκος, Μπεγκάλα, Λιάσος, Αθανασίου, Μπορταγκαράι

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Φωτόπουλος

4ος: Κατοίκος

VAR: Κουμπαράκης, Παπαδάκης

