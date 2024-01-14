Παναθηναϊκός: «Καταφανέστατο πέναλτι πάνω στον Βέρμπιτς»

Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση για το πέναλτι, το οποίο δεν υποδείχθηκε υπέρ του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην OPAP Arena.



Οι «πράσινοι» έκαναν μία λιτή τοποθέτηση με επίσημο τρόπο λίγα λεπτά μετά το φινάλε της «μάχης» στη Νέα Φιλαδέλφεια, τονίζοντας ότι υπήρξε παράβαση στο μαρκάρισμα του Πινέδα πάνω στον Σλοβένο άσο.

«Ο διαιτητής και ο VAR δεν υπέδειξαν καταφανέστατο πέναλτι σε καθαρή ανατροπή του Βέρμπιτς στο 56ο λεπτό», αναφέρει χαρακτηριστικά το «τριφύλλι».

