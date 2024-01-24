Αλμέιδα: «Δύσκολο να έρθει παίκτης τον Γενάρη στην ΑΕΚ»

Ο Ματίας Αλμέιδα ήταν… χειμαρρώδης στη συνάντηση που είχε για κάτι λιγότερο από δύο ώρες με τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ απαντώντας σε όλες τους τις απορίες.

Ο Αργεντινός προπονητής παρουσιάστηκε βέβαιος πως η ομάδα του είναι σε καλή κατάσταση. «Μπορώ να σας δώσω… 70.000 παραδείγματα ότι η ΑΕΚ είναι καλά. Έχουμε χάσει ένα ματς έως τώρα στο πρωτάθλημα. Παίξαμε άσχημα, ο ΟΦΗ ήταν ανώτερος. Σε όλα τα παιχνίδια παίξαμε καλύτερα από τον αντίπαλο», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με… αιχμή προς τον Ολυμπιακό: «Πόσες ομάδες υπάρχουν στον κόσμο να επαναλάβουν μέσα σε δυο σεζόν να πάρουν ένα πρωτάθλημα ή ένα νταμπλ; Εκτός από τη Ρεάλ και τη Σίτι. Σε μία περίοδο ήταν ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε VAR… Είναι δύσκολο να μπορεί μία ομάδα να είναι ανταγωνιστική μετά από δυο τίτλους που κέρδισε. Οπότε πιστεύω είμαστε καλά»

Όσο για τις μεταγραφές, άφησε λίγες πιθανότητες να γίνει προσθήκη. «Έχουμε ψάξει για παίκτες. Ήταν 2-3 περιπτώσεις που μία μέρα πριν υπογράψουν δεν θέλησαν να έρθουν. Σε άλλες περιπτώσεις η πραγματικότητα είναι ότι ήμασταν πολύ μακριά. Μετά αποφασίσαμε, αφού δεν έβγαιναν αυτά που θέλαμε, να δώσουμε συνέχεια στο γκρουπ που υπήρχε, γνωρίζοντας ότι δεν είναι εύκολο. Όμως σήμερα δεν είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα», σημείωσε και συμπλήρωσε: «Για τον Ιανουάριο είναι δύσκολο. Γιατί είμαστε 30 παίκτες. Εγώ για να φέρω παίκτη, θα πρέπει να φύγει παίκτης. Είναι όλοι με συμβόλαια. Εκτός και εάν μπορεί να εμφανιστεί κάτι διαφορετικό. Ποτέ δεν κλείνουμε αυτήν την πιθανότητα εάν εμφανιστεί κάτι διαφορετικό, αλλά έχουμε 2-3 ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση και πλέον είμαστε σε μία διοργάνωση».

Μάλιστα, δεν έδειξε να ανησυχεί για την ενίσχυση του ανταγωνισμού: «Να γεμίσουμε εμείς παίκτες επειδή οι αντίπαλες ομάδες έφεραν παίκτες, εμένα μου φαίνεται λάθος».

Παράλληλα, επανέλαβε πως είναι ευτυχής στην ΑΕΚ. «Εγώ βρίσκομαι στο μέρος που θέλω να είμαι. Θέλω να βρίσκομαι εδώ. Και όταν υπέγραψα ένα συμβόλαιο ως το 2028, εγώ θέλω να το ολοκληρώσω αυτό το συμβόλαιο», είπε.

Επίσης, απάντησε στις διαμαρτυρίες των ανταγωνιστών για τη διαιτησία: «Αν δούμε τις ανακοινώσεις και τις διαμαρτυρίες που κάνουν, και δούμε και την πραγματικότητα και τις φάσεις που διαμαρτύρονται, όχι. Θα έλεγα να μην διαμαρτύρονται. Να μην λένε τίποτα. Γιατί σε όλα τα παιχνίδια υπάρχουν ευνοϊκές αποφάσεις για τους υπόλοιπους».

