Μπάσκετ: Λιγότερα από 1000 εισιτήρια έμειναν για το ματς της Εθνικής με την Τσεχία

Ο κόσμος αγκαλιάζει και πάλι την Εθνική ομάδα μπάσκετ, στη νέα προσπάθεια που κάνει με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΟΚ, ήδη έχουν απομείνει λιγότερα από 1000 εισιτήρια για την αναμέτρηση της Παρασκευής (23/02) απέναντι στην Τσεχία (21:00), που θα γίνει στο ΣΕΦ για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Η προπώληση συνεχίζεται ηλεκτρονικά, τα εισιτήρια τιμώνται από 10 ως 200 ευρώ και το πιο πιθανό μοιάζει πλέον το sold-out. Άλλωστε τόσο η παρουσία του «Kill Bill», όσο και η συμμετοχή παικτών Ευρωλίγκας, καθιστά πολύ ελκυστικό το παιχνίδι για το κοινό.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ:

«Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει αύριο (23/2, 21.00) την Τσεχία και αναμένεται να αγωνιστεί σε ένα κατάμεστο γήπεδο, καθώς λιγότερο από 1.000 εισιτήρια έχουν απομείνει διαθέσιμα.

Οι διεθνείς θα αγωνιστούν σε ένα γεμάτο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας», έχοντας σε αυτό το πρώτο βήμα προς το Ευρωμπάσκετ 2025 την συμπαράσταση του κόσμου που βρίσκεται πάντα δίπλα στην επίσημη αγαπημένη.

Τα τελευταία εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά και μπορείτε να τα προμηθευτείτε με ένα κλικ ΕΔΩ»

