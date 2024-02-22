Άνοδος για την Εθνική χάντμπολ ανδρών ενόψει EURO 2026

Η Εθνική χάντμπολ ανδρών έκανε άλμα οκτώ θέσεων στην ευρωπαϊκή κατάταξη κι, από την 29η θέση (68 πόντοι), βρίσκεται πλέον στην 21η θέση με 84 πόντους.

Στο ranking προσμετρούνται οι τρεις τελευταίες διοργανώσεις, με την Εθνική ανδρών να έχει 32 πόντους από το EURO 2024, 24 πόντους από το Παγκόσμιο του 2023 και 28 πόντους από το EURO 2022.

Η 21η θέση για την Ελλάδα της δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, ενόψει της κλήρωσης της προκριματικής φάσης του EURO 2026.

H Ελλάδα στην κλήρωση που θα γίνει τους επόμενους μήνες θα έχει μόνο έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο ως επικεφαλής του ομίλου κι άλλες δύο ομάδες που θα είναι χαμηλότερου επιπέδου.

Τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του EURO 2026 είναι:

1ο: Γερμανία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Κροατία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Ολλανδία

2ο: Αυστρία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Πολωνία, Τσεχία, Βόρεια Μακεδονία, Νησιά Φερόε, Ελλάδα

3ο: Βοσνία, Σλοβακία, Βέλγιο, Ελβετία, Ρουμανία, Λιθουανία, Ουκρανία, Ιταλία

4ο: Φινλανδία, Ισραήλ, Εσθονία, Γεωργία, Τουρκία, Λουξεμβούργο, Κόσσοβο, Λετονία

*Δανία, Γαλλία, Σουηδία και Νορβηγία έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση τους στο EURO 2026 και θα παίξουν στο EURO Cup.

