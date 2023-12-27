Με κόσμο το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην Τούμπα - Πότε θα διεξαχθεί

Στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων να γίνει και ο καταρτισμός του προγράμματος για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

Όπως αποφασίστηκε και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ βρισκόμαστε αν αναμονή της γνωστοποίησης του προγράμματος, το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League θα διεξαχθεί το διήμερο 17-18 Φεβρουαρίου.

Κάτι που σημαίνει πως το ματς θα διεξαχθεί κανονικά με κόσμο στην Τούμπα, αφού η απόφαση της κυβέρνησης για «λουκέτο» στις εξέδρες λήγει στις 12 Φεβρουάριου. Μάλιστα, θα είναι το μοναδικό εντός έδρας ντέρμπι κατά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στο οποίο ο ΠΑΟΚ θα έχει την συμπαράσταση του κόσμου του, αφού νωρίτερα θα παίξει κεκλεισμένων κόντρα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να διεξαχθεί και μία εμβόλιμη αγωνιστική στις 28-29 Φεβρουαρίου, κάτι που σημαίνει πως τα playoffs θα ξεκινήσουν το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου όπως αρχικά είχε οριστεί.

