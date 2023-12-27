Λογαριασμός
Έντυσε στα... πράσινα τον Μπακασέτα η Sabah: «Βέβαιη η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό!»

Δεδομένη θεωρεί η τουρκική εφημερίδα την απόκτηση του Τάσου Μπακασέτα από τον Παναθηναϊκό, σπεύδοντας μάλιστα να... ντύσει στα πράσινα τον αρχηγό της Εθνικής στο σχετικό ρεπορτάζ  

Τάσος Μπακασέτας

Όχι μόνο συνεχίζει να συντηρείται στην επικαιρότητα στην Τουρκία το θέμα της απόκτησης του Τάσου Μπακασέτα από τον Παναθηναϊκό, αλλά η «Sabah» την θεωρεί και… δεδομένη!

Με τον επίσημο λογαριασμό της τουρκικής εφημερίδας στο Twitter να αναφέρεται στον επαναπατρισμό του αρχηγού της Εθνικής μας ομάδας, κάνοντας λόγο για «βέβαιη μεταγραφή».

Μάλιστα, έχει φροντίσει να… ντύσει στα πράσινα τον Μπακασέτα ήδη, ενώ στο ρεπορτάζ της επισημαίνει ότι ο 29χρονος άσος θέλει να αποχωρήσει από την Τράμπζονσπορ, αφού δεν έχει καλές σχέσεις, πλέον, ούτε με τον προπονητή του Αμπντουλάχ Αβτζί.

Πηγή: sport-fm.gr

