Έκλεισε το μεγαλύτερο ταλέντο της Αργεντινής με 25 εκατ. ευρώ η Μάντσεστερ Σίτι

H Μάντσεστερ Σίτι έκανε δικό της τον Κλαούντιο Ετσεβέρι, το μεγαλύτερο ταλέντο αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή με deal που θυμίζει εκείνο του Χούλιαν Άλβαρες

Μάντσεστερ Σίτι

Το μεγαλύτερο ταλέντο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής έκανε δικό της η Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «σίτιζενς» τα βρήκαν σε όλα με τη Ρίβερ Πλέιτ και έκλεισαν τον Κλαούντιο Ετσεβέρι, πληρώνοντας το ποσό των 25 εκατ. ευρώ στους «μιγιονάριος» για τον 17χρονο στράικερ που έβγαλε μάτια στο Παγκόσμιο Κύπελλο u17 που διεξήχθη προ εβδομάδων στην Ινδονησία.

Το deal των δύο πλευρών είναι αντίστοιχο με εκείνο που είχαν κάνει ξανά προ διετίας οι δύο ομάδες, όταν η Σίτι είχε αποκτήσει τον Άλβαρες. Με τον Ετσεβέρι να μένει δανεικός για έναν χρόνο στη Ρίβερ και από το 2025, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, να μεταβαίνει στην ομάδα του Μάντσεστερ.

Ο Ετσεβέρι θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι χρησιμοποίησαν και τον Χούλιαν Άλβαρες για να πείσουν τον 17χρονο.

Γνωστός ως «El Diablito» (σσ. μικρός διάβολος), ο Ετσεβέρι βγήκε στη… σκηνή μέσω της δεύτερης ομάδας της Ρίβερ Πλέιτ πέρυσι, όταν και έγραψε πέντε εμφανίσεις στο πρωτάθλημα για την πρώτη ομάδα. Ψηφίστηκε ο τρίτος καλύτερος παίκτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο κάτω των 17 ετών αφού σημείωσε πέντε γκολ, με την Αργεντινή να τερματίζει στην τέταρτη θέση. Πλέον, αποτελεί μέλος της πρώτης ομάδας των «εκατομμυριούχων» και αγωνίζεται κανονικά με αυτή.

Πηγή: sport-fm.gr

