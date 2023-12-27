Έκλεισε το μεγαλύτερο ταλέντο της Αργεντινής με 25 εκατ. ευρώ η Μάντσεστερ Σίτι

Το μεγαλύτερο ταλέντο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο της Αργεντινής έκανε δικό της η Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «σίτιζενς» τα βρήκαν σε όλα με τη Ρίβερ Πλέιτ και έκλεισαν τον Κλαούντιο Ετσεβέρι, πληρώνοντας το ποσό των 25 εκατ. ευρώ στους «μιγιονάριος» για τον 17χρονο στράικερ που έβγαλε μάτια στο Παγκόσμιο Κύπελλο u17 που διεξήχθη προ εβδομάδων στην Ινδονησία.

Το deal των δύο πλευρών είναι αντίστοιχο με εκείνο που είχαν κάνει ξανά προ διετίας οι δύο ομάδες, όταν η Σίτι είχε αποκτήσει τον Άλβαρες. Με τον Ετσεβέρι να μένει δανεικός για έναν χρόνο στη Ρίβερ και από το 2025, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, να μεταβαίνει στην ομάδα του Μάντσεστερ.

Ο Ετσεβέρι θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι χρησιμοποίησαν και τον Χούλιαν Άλβαρες για να πείσουν τον 17χρονο.

Γνωστός ως «El Diablito» (σσ. μικρός διάβολος), ο Ετσεβέρι βγήκε στη… σκηνή μέσω της δεύτερης ομάδας της Ρίβερ Πλέιτ πέρυσι, όταν και έγραψε πέντε εμφανίσεις στο πρωτάθλημα για την πρώτη ομάδα. Ψηφίστηκε ο τρίτος καλύτερος παίκτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο κάτω των 17 ετών αφού σημείωσε πέντε γκολ, με την Αργεντινή να τερματίζει στην τέταρτη θέση. Πλέον, αποτελεί μέλος της πρώτης ομάδας των «εκατομμυριούχων» και αγωνίζεται κανονικά με αυτή.

Manchester City agree €25m deal to sign teenager Claudio Echeverri from River Plate https://t.co/3rpOBSy5DE — Ed Aarons (@ed_aarons) December 27, 2023

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.