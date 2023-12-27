Αταμάν: «Καλωσόρισες στον Παναθηναϊκό φίλε μου Τερίμ, ελπίζω να έχεις και εδώ επιτυχίες»

Στη διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου ενόψει της αυριανής (28/12, 21:15) αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ερυθρό Αστέρα, τέθηκε ο Εργκίν Αταμάν, καλωσορίζοντας τον νέο προπονητή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και φίλο του, Φατίχ Τερίμ, ενώ τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να παρουσιαστεί πολύ προσεκτική, για να πάρει τη νίκη κόντρα στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR:

Για την έλευση του Φατίχ Τερίμ: «Καλέ μου φίλε, καλωσόρισες στην Αθήνα, καλωσόρισες στον Παναθηναϊκό! Ελπίζω να έχεις επιτυχίες όπως είχες σε όλη την καριέρα σου. Καλωσόρισες φίλε μου Φατίχ Τερίμ. Ελπίζω να πετύχει εδώ».

Για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα: «Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια καλή και έμπειρη ομάδα που διαθέτει καλούς σκόρερ. Την περασμένη εβδομάδα πέτυχαν 98 πόντους κόντρα στη Μακάμπι. Αν ο Μίλος Τεόντοσιτς είναι σε καλή κατάσταση, είναι δύσκολο να τον σταματήσεις. Το ίδιο με τον Νέντοβιτς.

Υπάρχουν επίσης ο Μπολομπόι, ο Μίτροβιτς και ο Άνταμ Χάνγκα που είναι επικίνδυνοι παίκτες. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Την περασμένη εβδομάδα πετύχαμε δυο σπουδαίες νίκες μακριά από την έδρα μας. Για να συνεχίσουμε έτσι, είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε στο γήπεδό μας».

