Με αλλαγές η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το πρώτο ματς Κυπέλλου με αντίπαλο τον Βόλο στην Τούμπα.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχωράει σε ροτέισον, κυρίως μεσοαμυντικά. Στο τέρμα είναι ο Ζίφκο Ζίφκοβιτς, με τους Σάστρε, Κετζιόρα, Νάσμπεργκ και Βιεϊρίνια στην τετράδα της άμυνας.
Σβαμπ, Οζντόεφ στα χαφ και οι Ντεσπόντοφ, Μουργκ, Κωνσταντέλιας στη μεσοεπιθετική τριάδα. Ο Σαμάτα βρέθηκε στην κορυφή της επίθεσης.
ΠΑΟΚ: Ζ. Ζίφκοβιτς - Σάστρε, Κετζιόρα, Νάσμπεργκ, Βιεϊρίνια - Σβαμπ, Οζντόεφ - Ντεσπόντοφ, Μουργκ, Κωνσταντέλιας – Σαμάτα.
Στον πάγκο οι Ταλιχμανίδης, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Τσιγγάρας, Μάρκος Αντόνιο, Μεϊτέ, Τάισον, Τζίμας, Μπράντον.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στο ΝΠΣ Βόλος στο γήπεδο της Τούμπας #PreGame #PamePAOKARA #PAOKVOL #FightBack #GreekCup #stoiximan #varagons pic.twitter.com/m0nQ6Taj7c— PAOK FC (@PAOK_FC) December 7, 2023
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.