Με αλλαγές η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο

Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το πρώτο ματς Κυπέλλου του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Βόλο στην Τούμπα

Lucescu

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το πρώτο ματς Κυπέλλου με αντίπαλο τον Βόλο στην Τούμπα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχωράει σε ροτέισον, κυρίως μεσοαμυντικά. Στο τέρμα είναι ο Ζίφκο Ζίφκοβιτς, με τους Σάστρε, Κετζιόρα, Νάσμπεργκ και Βιεϊρίνια στην τετράδα της άμυνας.

Σβαμπ, Οζντόεφ στα χαφ και οι Ντεσπόντοφ, Μουργκ, Κωνσταντέλιας στη μεσοεπιθετική τριάδα. Ο Σαμάτα βρέθηκε στην κορυφή της επίθεσης.

ΠΑΟΚ: Ζ. Ζίφκοβιτς - Σάστρε, Κετζιόρα, Νάσμπεργκ, Βιεϊρίνια - Σβαμπ, Οζντόεφ - Ντεσπόντοφ, Μουργκ, Κωνσταντέλιας – Σαμάτα.

Στον πάγκο οι Ταλιχμανίδης, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Τσιγγάρας, Μάρκος Αντόνιο, Μεϊτέ, Τάισον, Τζίμας, Μπράντον.

