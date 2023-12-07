Με αλλαγές η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το πρώτο ματς Κυπέλλου με αντίπαλο τον Βόλο στην Τούμπα.



Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχωράει σε ροτέισον, κυρίως μεσοαμυντικά. Στο τέρμα είναι ο Ζίφκο Ζίφκοβιτς, με τους Σάστρε, Κετζιόρα, Νάσμπεργκ και Βιεϊρίνια στην τετράδα της άμυνας.



Σβαμπ, Οζντόεφ στα χαφ και οι Ντεσπόντοφ, Μουργκ, Κωνσταντέλιας στη μεσοεπιθετική τριάδα. Ο Σαμάτα βρέθηκε στην κορυφή της επίθεσης.



ΠΑΟΚ: Ζ. Ζίφκοβιτς - Σάστρε, Κετζιόρα, Νάσμπεργκ, Βιεϊρίνια - Σβαμπ, Οζντόεφ - Ντεσπόντοφ, Μουργκ, Κωνσταντέλιας – Σαμάτα.



Στον πάγκο οι Ταλιχμανίδης, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Τσιγγάρας, Μάρκος Αντόνιο, Μεϊτέ, Τάισον, Τζίμας, Μπράντον.

