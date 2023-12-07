Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι ετοιμασίες για τον τελικό του Conference League στην Αθήνα.

Αυτή την εβδομάδα (και μετά την επικύρωση της απόφασης να διεξαχθεί στην OPAP Arena) υπάρχει και πάλι working site visit από την UEFA.

Όπως ενημέρωσε λοιπόν η ΑΕΚ, καθημερινά βρίσκονται πάνω από 30 άτομα στο γήπεδο, τα οποία εργάζονται στα θέματα που αφορούν στον τελικό:

Αεροδρόμια, σχεδιασμός για τα meeting points στο κέντρο της Αθήνας, fan festivals και πολλά άλλα.

Επίσης στη Νέα Φιλαδέλφεια βρίσκονται (και θα παραμείνουν ως την Παρασκευή) όλοι οι χορηγοί του τελικού, ενώ στην έδρα της «Ένωσης» είναι από χθες και το τρόπαιο της διοργάνωσης για τις ανάγκες φωτογραφήσεων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.