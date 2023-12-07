Την αναβολή της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.
Όπως ήταν λογικό, μετά την ανακοίνωση της ΚΕΔ για μη ορισμό διαιτητών στα παιχνίδια, η Σούπερ Λίγκα γνωστοποίησε την «αναγκαστική μη διεξαγωγή της επικείμενης 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος» και αναφέρει πως σύντομα θα επισημοποιήσει τις ημερομηνίες που θα μεταφερθούν τα εν λόγω παιχνίδια.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Σε συνέχεια της προ ολίγου ανακοίνωσης της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ περί μη ορισμού αξιωματούχων διαιτησίας, ανακοινώνεται η αναγκαστική μη διεξαγωγή της επικείμενης 14ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1. Η διοργανώτρια αρχή με νεότερη απόφαση - ανακοίνωσή της θα προβεί σε εκ νέου ορισμού των αναβληθέντων αγώνων».
Υπενθυμίζεται πως μετά το φινάλε του Βόλος-Ολυμπιακός για τη 13η αγωνιστική, ο διαιτητής του αγώνα Τάσος Παπαπέτρου είχε δεχτεί απειλές κατά της ζωής του αλλά και της οικογένειάς του, με τους ρέφερι να αποφασίζουν να προχωρήσουν σε αποχή.
