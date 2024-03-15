Στα ημιτελικά του Indian Wells προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε με ανατροπή την Εμμα Ναβάρο με (5-7, 6-2, 6-4) και πήρε το εισιτήριο για τις «4» στο τουρνουά της Καλιφόρνια, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι 2 ωρών και 55 λεπτών.

Μετά τον αγώνα η Σάκκαρη στις δηλώσεις της εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένη:

«Αυτός ήταν ο δυσκολότερος αγώνας μου τον τελευταίο καιρό. Η Εμμα είναι μια απίθανη παίκτρια και μια πολύ καλή κοπέλα. Είχα τη δυνατότητα να τη γνωρίσω καλύτερα τις τελευταίες ημέρες. Παίζει εκπληκτικά και είναι μια τεράστια νίκη για εμένα, είμαι πολύ χαρούμενη που βρήκα τρόπο να κερδίσω αυτόν τον αγώνα και ελπίζω να πάω όσο πιο μακριά γίνεται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

