«Πάμε όλοι μαζί!»: Το «ευχαριστώ» του Ολυμπιακού στον κόσμο για την υποδοχή

Την αποθέωση γνώρισε λίγο μετά τις 6 το πρωί η αποστολή του Ολυμπιακού, καθώς οι οπαδοί της ομάδας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο μετά τη θρυλική πρόκριση επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι φίλοι των Πειραιωτών περίμεναν καρτερικά τη στιγμή να εμφανιστούν στην ειδική έξοδο του «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές του.

Το σύνθημα που κυριάρχησε ήταν «θρύλε σ’ αγαπώ, φέρτε μας το Ευρωπαϊκό» και τους οπαδούς να φωνάζουν δυνατά «Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός!».

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μετά από αυτές τις μοναδικές στιγμές στο αεροδρόμιο, έκανε δύο αναρτήσεις στα social media, γράφοντας «ομάδα και κόσμος ένα!» και στη συνέχεια ευχαρίστησε τους οπαδούς για την όμορφη υποδοχη.

ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑ! 🔴⚪️👊🏻 pic.twitter.com/kNBH1p821J — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 15, 2024

Σας ευχαριστούμε για την υποδοχή! Πάμε όλοι μαζί! 🔴⚪️ pic.twitter.com/qeCvD24OfU — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 15, 2024

