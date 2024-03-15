Οι πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Conference - Η μέρα και η ώρα της κλήρωσης

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έκαναν την υπέρβαση με δύο επικές ανατροπές κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ, αντίστοιχα, παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League.

Μάλιστα, την Παρασκευή (15/03) στις 15:00 το μεσημέρι (COSMOTE TV), οι δύο ελληνικές ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους, αλλά και τα ζευγαρώματα μέχρι τον τελικό, μέσω της κλήρωσης που θα διεξαχθεί στη Νιόν της Ελβετίας. Θυμίζουμε πως πλέον δεν ισχύει κανένας περιορισμός, επομένως μπορούν να κληρωθούν και μεταξύ τους.

Οι προημιτελικοί θα γίνουν στις 11 και 18 Απριλίου, ενώ οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 2 και 9 Μαΐου. Ο τελικός θα λάβει χώρα στις 29 Μαΐου, με την Opap Arena να τον φιλοξενεί.

Αναλυτικά οι ομάδες που πέρασαν στα προημιτελικά:

Φενέρμπαχτσε

Φιορεντίνα

Πλζεν

Άστον Βίλα

Μπριζ

Λιλ

Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ

