Τον θαύμασε όλη η Ευρώπη: Θρυλικός Ολυμπιακός έγραψε ιστορία με εξάρα!

Έγραψε ιστορία και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League με θρυλική ανατροπή κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν το καλύτερό τους αγωνιστικό πρόσωπο στη Σερβία, καταφέρνοντας να σβήσουν την πολύ βαριά ήττα που γνώρισαν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» χάρη στα γκολ των Ποντένσε (10'), Φορτούνη (36') και Ελ Κααμπί (45'+3', 65') και ολοκληρώνοντας την επική ανατροπή στην παράταση, όταν οι Γιόβετιτς (93') και Ελ Αραμπί (103') διαμόρφωσαν το τελικό 1-6, χαρίζοντας στον Ολυμπιακό μία ιστορική πρόκριση!



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε το 4-3-3, με τον Τζολάκη να παίρνει τη θέση του Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, τους Ροντινέι και Ορτέγκα να ξεκινούν στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ δίδυμο στα στόπερ ήταν οι Κάρμο και Ρέτσος. Έσε, Τσικίνιο και Όρτα αποτέλεσαν την τριάδα στον άξονα, με τον Φορτούνη να βρίσκεται στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Ποντένσε στο αριστερό και με τον Ελ Κααμπί ως σέντερ φορ.



Από την άλλη, ο Ρόμπι Κιν επέλεξε ίδιο σύστημα (4-3-3) και παρέταξε την ίδια ενδεκάδα που είχε επιλέξει και πριν από μία εβδομάδα στο «Γεώργιςο Καραϊσκάκης». Ο Μισπάτι ξεκίνησε ως τερματοφύλακας, με τον Σαχάρ δεξί μπακ, τον Ρεβίβο αριστερό και τους Ναχμίας, Σαμπορίτ ως τα δύο στόπερ. Φαν Όφερεϊμ, Πέρετζ και Κανιτσόφσκι ξεκίνησαν στον άξονα, ενώ οι Νταβίντα και Μίλσον ήταν τα δύο εξτρέμ, πίσω από τον Ζάχαβι.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός έδειξε τις… άγριες διαθέσεις του από το ξεκίνημα, με τον Όρτα να απειλεί την εστία του Μισπάτι πριν καν συμπληρωθεί μισό λεπτό, με το μακρινό του σουτ να κοντράρει σε αμυντικό και να καταλήγει κόρνερ. Στο 9’ ο εξ αρχής πολύ δραστήριος Ποντένσε σέντραρε από τα αριστερά, με τον Ναχμίας να απομακρύνει με κεφαλιά προ του Ελ Κααμπί, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Όρτα σούταρε ψηλά άουτ.

Τελικά, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε την ανωτερότητά του σε προβάδισμα στο 10’. όταν ο Ποντένσε μπήκε στη μεγάλη περιοχή της Μακάμπι με ατομική προσπάθεια και σούταρε ανάμεσα σε δύο αμυντικούς, με τον Μισπάτι να κάνει επαφή με την μπάλα αλλά να μην μπορεί να αποτρέψει το γκολ, αφού η μπάλα βρήκε στο δεξί κάθετο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα!

Στο 14’ ο εκ των κορυφαίων στο πρώτο ματς, Μίλσον, τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον Μπίτον, ενώ ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά στο 25’, όταν μετά από υπέροχη συνεργασία Ποντένσε με Ορτέγκα από τα αριστερά, ο δεύτερος έκανε το συρτό γύρισμα, αλλά ο Μισπάτι απέκρουσε ενστικτωδώς το στην κίνηση του Ελ Κααμπί. Στο 26’ ο Όρτα έκανε όμορφο γέμισμα, αλλά ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να βρει σωστά την μπάλα στην κίνηση, με τον τερματοφύλακα της Μακάμπι να μπλοκάρει εύκολα.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να κυριαρχεί, κυκλοφορώντας την μπάλα στο μισό της αντιπάλου του, βρίσκοντας το δεύτερο γκολ του στο 36’, όταν ο Ποντένσε έκλεψε την μπάλα στο κέντρο από τον απρόσεχτο Σαχάρ και έβγαλε υπέροχη πάσα στον Φορτούνη, ο οποίος βγήκε νικητής στο τετ-α-τετ με τον Μισπάτι, «εκτελώντας» τον με άψογο πλασέ.

Στο 44’ ο αρχηγός του Ολυμπιακού έστρωσε στον Ποντένσε, με τον Πορτογάλο να σουτάρει ψηλά άουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής και υπό την πίεση δύο αμυντικών, ενώ στο 45’ ο Όρτα έκανε κούρσα μέχρι τη μικρή περιοχή, πριν κοπεί από τον Νάχμίας. Το ιδανικό πρώτο ημίχρονο των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με τον Ποντένσε να κάνει υπέροχη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι από τα αριστερά και με τον Ελ Κααμπί να «γράφει» το 0-3 με καρφωτή κεφαλιά, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα!

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, με τον Ολυμπιακό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, κυκλοφορώντας την μπάλα στο μισό της αντιπάλου του. Στο 50’ ο Ροντινέι έπαιξε το 1-2 με τον Φορτούνη και μπήκε στη μεγάλη περιοχή, αλλά το γύρισμά του κόπηκε τελευταία στιγμή, ενώ η Μακάμπι στην πρώτη της… επίσκεψη στη μεγάλη περιοχή των «ερυθρόλευκων» πήρε πέναλτι, με τον Ρέτσο να ανατρέπει με άτσαλο τάκλιν τον Κανιτσόφσκι. Ο Ζάχαβι εκτέλεσε εύστοχα, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Τζολάκη, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα πρόκρισης στους Ισραηλινούς στο 57’.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε γρήγορα το σοκ, καταφέρνοντας να φέρει ξανά στα ίσα τη μάχη της πρόκρισης οκτώ λεπτά αργότερα (65’), με τον Ορτάγκα να κάνει υπάροχη σέντρα και με τον Ελ Κααμπί να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με απίθανο γυριστό, σκοράροντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην βραδιά και διαμορφώνοντας το 1-4!

Στο 68’ ο Ποντένσε βρήκε χώρο, έκανε την κούρσα και σούταρε από μακριά, ψηλά πάνω από τα δοκάρια, με τον ρυθμό να πέφτει στη συνέχεια. Στο 77’ η Μακάμπι απείλησε όταν ο Πέρετς βρέθηκε αμαρκάριστος στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού, αλλά η σκαστή κεφαλιά του πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μεγάλη ευκαιρία να πάρουν την πρόκριση στο 90’+3’, όταν ο Ελ Αραμπί έκανε όμορφη πάσα με το εξωτερικό του ποδιού του στον Γιόβετιτς και με τον Μαυροβούνιο να στέλνει την μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι, από πολύ πλεονεκτική θέση. Το 1-4 δεν άλλαξε και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Μόλις τρία λεπτά μετά την έναρξη του έξτρα μισάωρου, ο Ποντένσε πήρε φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και πλάγια αριστερά, με τον Φορτούνη να εκτελεί με δύναμη μέσα στα σώματα και με την μπάλα να καταλήγει στον Γιόβετιτς, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα πρόκρισης στον Ολυμπιακό! Η Μακάμπι προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, παίρνοντας την μπάλα στα πόδια της, αλλά ήταν ο Ολυμπιακός εκείνος που «χτύπησε» ξανά στο 103’, όταν μετά από υπέροχη πάσα του Έσε, ο Μασούρας πέρασε τον τερματοφύλακα και σέρβιρε το 1-6 στον επερχόμενο Ελ Αραμπί, ο οποίος ουσιαστικά «κλείδωσε» τη μεγάλη πρόκριση για τον Ολυμπιακό!

