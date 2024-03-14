Στα προημιτελικά του Indian Wells βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη.Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε με 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) την Ντιάν Παρί και πήρε το εισιτήριο για τις «8» στο τουρνοά στην Καλιφόρνια.

Η Σάκκαρη μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και πήρε εύκολα το πρώτο σετ, ωστόσο στο δεύτερο σετ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν ήταν αποτελεσματική στο σερβίς και η Γαλλίδα τενίστρια ισοφάρισε σε 1-1.

Αυτό επηρέασε την Σάκκαρη, καθώς δεν «μπήκε καλά» στο τρίτο και καθοριστικό σετ. Η Παρί έκανε το μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ και προηγήθηκε με 3-2. Ομως η Σάκκαρη «αφυπνίσθηκε» και ανέτρεψε τα δεδομένα, φθάνοντας στην νίκη με 6-3.

Η Σάκκαρη δήλωσε ικανοποιημένη από την προσπάθεια της και τόνισε για τη συνέχεια:

«Δεν ήταν η πρώτη φορά που επέστρεψα από μπρέικ πίσω στο τρίτο σετ, οπότε χρησιμοποίησα λίγο την εμπειρία μου, ήμουν γενναία, το κυνήγησα, πέτυχα το μπρέικ και πήρα το ματς. Το έχω πει πολλές φορές, αγαπώ πολύ αυτό το μέρος. Παίζω λίγο καλύτερα εδώ σε σχέση με τα υπόλοιπα τουρνουά, γιατί θέλω να μείνω εδώ όσο περισσότερο μπορώ», τόνισε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και συμπλήρωσε:

«Απολαμβάνω τη διαμονή μου εδώ. Προφανώς έχω μπροστά μου ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά την ίδια στιγμή θα απολαύσω τη στήριξη του κόσμου και το τουρνουά, ελπίζοντας πως θα μπορέσω να μείνω λίγο περισσότερο εδώ και ίσως να φτάσω ως το τέλος».

Όσο για το πώς χαλαρώνει όταν είναι μακριά από το court;: «Βλέπω αρκετές σειρές. Αυτή την περίοδο βλέπουμε με τον φίλο μου το Tokyo Vice. Είναι πολύ καλό, το συστήνουμε σε όλους. Αυτός είναι ένας τρόπος να χαλαρώνω. Έχω επίσης τη μικρότερη αδερφή μου εδώ. Δεν τη βλέπω συχνά γιατί ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε είναι πολύ ωραίο».

Στα προημιτελικά, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα, Έμα Ναβάρο (Νο 23 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία έκανε την μεγάλη έκπληξη, αποκλείοντας την λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο 2 στον κόσμο) με 6-3, 3-6, 6-2.

