Εκτός των ημιτελικών του Miami Open τένις έμεινε η Μαρία Σάκκαρη. Η 28χρονη Ελληνίδα σταρ έχασε 1-2 σετ (5-7, 7-6, 4-6) από τη Ρωσίδα Έλενα Ριμπάκινα, Νο 4 της WTA, σε 2 ώρες και 48’ στα προημιτελικά του τουρνουά κι έμεινε εκτός της τετράδας της διοργάνωσης.

Αυτό που μέτρησε περισσότερο στο φινάλε ήταν το σερβίς της Ριμπάκινα, αφού η Σάκκαρη έκανε υπερπροσπάθεια για να σώσει δύο ματς πόιντ της Ρωσίδας στο δεύτερο σετ και να ισοφαρίσει, όμως δέχτηκε το καθοριστικό μπρέικ στο τρίτο και δεν βρήκε απάντηση στην αντίπαλό της, η οποία τώρα θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Λευκορωσίδα Βικτόρια Αζαρένκα.

