Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των Γκλέιζερ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραπαίει, η οργή του κόσμου ξεχειλίζει και οι αντιδράσεις αναμένονται σφοδρές!

Το σερί αποτυχημένων αποτελεσμάτων οδήγησε τους οπαδούς της σε αποφάσεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ, το «The 1958», κάλεσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το «Ολντ Τράφορντ», πριν από το αυριανό ματς κόντρα στη Λούτον για την Premier League, με κύριο αίτημα την αποχώρηση της οικογένειας Γκλέιζερ από την ιδιοκτησία του φημισμένου αγγλικού συλλόγου.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε από την Κοπεγχάγη στο «Πάρκεν Στάντιουμ» με 4-3, στον 1ο όμιλο του Champions League, συνεχίζοντας τα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων, προκαλώντας την οργή των οπαδών της.

Με την ήττα αυτή η ομάδα του Μάντσεστερ ισοφάρισε τη φετινή σεζόν το αρνητικό ρεκόρ που είχε να σημειωθεί από την εποχή που υποβιβάστηκε το 1973, μετά από 50 δηλαδή χρόνια! Έφτασε συνολικά στις εννιά ήττες στα πρώτα 17 παιχνίδια της σεζόν κάτι που είχε να συμβεί από τη σεζόν 1973-74, στο τέλος της οποίας είχε υποβιβαστεί.

