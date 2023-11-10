Προσφεύγει στο CAS ο Ολυμπιακός για την απόφαση της Εφέσεων

Tην πρόθεση του Ολυμπιακού να προσφύγει στο CAS μετά την απόρριψη της έφεσής του από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, σχετικά με το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η πρωτόδικη ποινή για κατακύρωση του αγώνα στους «πράσινους» (0-3) και ταυτόχρονα αφαίρεσης ενός βαθμού και ποινής δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών προκάλεσε την αντίδραση των Πειραιωτών δια στόματος Κώστα Καραπαπά.

«Το έγκλημα ολοκληρώθηκε. Η αλλοίωση του πρωταθλήματος είναι πλέον γεγονός. Ο Ολυμπιακός θα προσφύγει στο CAS και θα στραφεί νομικά κατά όλων όσων συντέλεσαν σε αυτό. Ο κόσμος μας, η ομάδα, οι προπονητές, η διοίκηση, είμαστε μια γροθιά! Και θα κατακτήσουμε τους στόχους μας, ό,τι κι αν συμβεί. Ταυτόχρονα δεν θα ξεχάσουμε τους άφωνους πολιτικούς της περιφέρειάς μας και όλης της χώρας, την απούσα από όσα τραγικά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο κυβέρνηση και τον όμιλο Μετροπόλιταν-Υγεία που έπαιξε σε εκατομμύρια φιλάθλους της ομάδας μας ένα βρώμικο παιχνίδι. Από εδώ και στο εξής θα γευτείτε τους καρπούς όσων σπείρατε», αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

