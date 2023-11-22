Έστειλε σπίτι της τη Λαμία και συνεχίζει στους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας ο Λεβαδειακός! Η ομάδα του Νίκου Νιόπλια δεν μάσησε από το γεγονός πως οι Φθιωτοί προηγήθηκαν πολύ νωρίς στο παιχνίδι και κατάφερε με τρομερή ανατροπή στο δεύτερο μέρος να επικρατήσει με 2-1 και να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.



Στη φάση των «16» οι Βοιωτοί θα κοντραριστούν με τη Νίκη Βόλου σε διπλά ματς, με τις δύο ομάδες να είναι και στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2 και οι ερχόμενες αναμετρήσεις τους να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού δεδομένα θα έχουμε μία τουλάχιστον ομάδα της 2ης κατηγορίας στα προημιτελικά.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς, με τον Μάλτσι μόλις στο 5ο λεπτό να ανοίγει το σκορ και να δίνει προβάδισμα στη Λαμία. Στην συνέχεια κρατούσαν το προβάδισμά τους και έτσι πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ υπέρ τους.



Ο Λεβαδειακός μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και ο Κουάδρα στο 58’ έφερε το ματς στα ίσα, ενώ και στην συνέχεια είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και πίεζε και για δεύτερο γκολ, το οποίο ήρθε στο 66ο λεπτό. Τότε η ομάδα η ομάδα του Νίκου Νιόπλια κέρδισε πέναλτι, με τον Πολέτο να αναλαμβάνει την εκτέλεση για το 2-1!



Τα λεπτά κυλούσαν, οι γηπεδούχοι κρατούσαν το προβάδισμά τους, με τη Λαμία να μην μπορεί να κάνει κάτι άλλο μέχρι το τέλος και να φεύγει ηττημένη από τη Λιβαδειά. Κάπως έτσι, η ομάδα από τη Βοιωτία πέρασε στους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας , ενώ από την άλλη η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης και επικεντρώνει το βλέμμα της αποκλειστικά στο πρωτάθλημα.

