Δεδομένη παρουσίασε την παραμονή του Γκουστάβο Πογέτ στην Εθνική -τo λιγότερο ως τα πλέι-οφ του Euro- ο Στέργιος Αντωνίου.



Σε δηλώσεις του στον «Metropolis», ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ σημείωσε ότι ο Ουρουγουανός συνεχίζει στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Ερωτώμενος, δε, για το αν θα βρίσκεται εκεί σε περίπτωση πρόκρισης στο Euro, εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα ήταν σωστό να μη συμβεί αυτό με έναν προπονητή που θα έχει παράξει έργο.



Συγκεκριμένα είπε ο Αντωνίου



- Ο Πογέτ θα παραμείνει στην Εθνική;



«Συνεχίζει στην Εθνική και θα είμαι υποστηρικτής του Πογέτ έστω και με το λάθος που έκανε. Το άνοιξα το θέμα στο συμβούλιο. Ήταν άστοχο που έγινε θέμα αυτό το ποσό με τον συνεργάτη του Πογέτ, και αναφέρομαι στο ποσό των 8000 ευρώ.



Δεν έπρεπε ο Πογέτ να δημιουργήσει θέμα. Δεν έπρεπε και εμείς να αδρανήσουμε για το θέμα. 8.000 ευρώ είναι η οφειλή όπως μου είπε το λογιστήριο. Από το διοικητικό συμβούλιο όταν τέθηκε το θέμα, μου είπαν για την οφειλή ότι φθάνει στα 10.200 ευρώ μικτά».



- Αν πάμε στο Euro, θα είναι και εκεί προπονητής ο Πογέτ;

«Και εκεί στην τελική φάση, ένας προπονητής που κάνει έργο δεν πρέπει να φεύγει. Αυτή είναι η άποψή μου. Σε αυτό έχουν συντελέσει και αρκετοί άνθρωποι από την ΕΠΟ. Η βιτρίνα της ομοσπονδίας είναι η εθνική ομάδα. Έχουμε συνυπάρξει με πολλά τέτοια πρόσωπα. Δεν είναι μόνο οι αστέρες στον αθλητισμό».



Εξάλλου στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στην παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στις εξέδρες της OPAP Arena για να υποστηρίξει την Εθνική, λέγοντας:



«Τα αυτόγραφα είναι κυρίως για παιδιά, συνυπήρξαμε με τον Τσιτσιπά και παρακολουθήσαμε το παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένθερμος οπαδός της εθνικής, φώναζε πολύ και πανηγύρισε τα γκολ της εθνικής ομάδας. Και ένας φίλος του, Έλληνας πανηγύρισε όλα τα γκολ και της εθνικής αλλά και της Γαλλίας. Ο Τσιτσιπάς ήταν ενήμερος για όλους τους Έλληνες παίκτες.



Η Εθνική απέκτησε οπαδούς και αυτό είναι γεγονός. Δεχθήκαμε πολλές πιέσεις για εισιτήρια. Η Εθνική έχει μέλλον, μας δίνει μεγαλύτερη χαρά. Και στην 11άδα αλλά και στον πάγκο έχει νέους παίκτες που έχουν προοπτική για να γράψουν ιστορία. Εμείς οι πιο μεγάλοι αισθανόμαστε άσχημα όταν ζητάμε αυτόγραφα από μικρά παιδιά.



Ο Τσιτσιπάς δεν με ρώτησε σε ποια ομάδα παίζει ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας είναι γνωστός στην εθνική ομάδα και σε όλο τον κόσμο. Τον συνεχάρην τον Τσιτσιπά για τις επιτυχίες που έφερε, αλλά έδωσα συγχαρητήρια και στον Πετρούνια που έχει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είναι άνθρωποι, κυκλοφορούν ανάμεσα μας. Είναι ευχάριστο πάντως να μιλάμε για θετικά πράγματα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.