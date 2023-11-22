Βίντεο: «Τρελάθηκε» με Ιωαννίδη και φώναζε το όνομά του ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Μπορεί το ματς της Ελλάδας με τη Γαλλία στην «Opap Arena» για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2024 να ήταν βαθμολογικά αδιάφορο, όμως όσοι πήγαν στο γήπεδο για να το παρακολουθήσουν δικαιώθηκαν από το πλούσιο θέαμα που είδαν στον αγωνιστικό χώρο.



Δύο από τους τυχερούς ήταν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR, Ματίας Λεσόρ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Κι αν ο πρώτος βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να υποστηρίξει την πατρίδα του, ο δεύτερος έκανε εμφανές το γεγονός πως ήταν με τη μεριά της Ελλάδας!

Μάλιστα, όταν ο Ιωαννίδης έβαλε μπροστά τη «γαλανόλευκη» με σκορ 2-1, ο Ισπανός φόργουορντ φώναξε παθιασμένα το όνομά του, δείχνοντας τη στήριξή του στην Ελλάδα αλλά και στον φορ του Παναθηναϊκού.



Θυμίζουμε πως ο Χουάντσο διανύει περίοδο αποκατάστασης μετά την επέμβαση στο δάχτυλό του, και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση από τα τέλη του 2023 μέχρι τις αρχές του 2024.



Δείτε το βίντεο:

