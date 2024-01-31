Κύπελλο: Άντεξε στον «βομβαρδισμό» του ΟΦΗ και έγραψε ιστορία ο κυνικός Παναιτωλικός

Διπλασίασε τις νίκες του επί του ΟΦΗ και έγραψε ιστορία ο Παναιτωλικός.

Σε ένα παιχνίδι με πολύ καλό ρυθμό, οι Αγρινιώτες άντεξαν το «σφυροκόπημα» των Κρητικών, και χάρη στις πολλές και μεγάλες επεμβάσεις του 24χρονου, Αντώνη Στεργιάκη, αλλά και στην κυνικότητα που επέδειξαν στις φάσεις που τους παρουσιάστηκαν, πήραν τη νίκη με σκορ 3-1 (5-2 συνολικό σκορ) και μαζί την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Το... όνειρο του τελικού απέχει πλέον ένα βήμα μακριά για την ομάδα του Γιάννη Πετράκη, η οποία και θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Άρη στους «4» του θεσμού, σε διπλές αναμετρήσεις.

Στο μυαλό του κόουτς

Ο Γιάννης Πετράκης παρέταξε τους γηπεδούχους με σύστημα 3-5-2. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Στεργιάκης, με τους Μαλή, Οικονόμου και Μλάντεν να αποτελούν την τριάδα τις άμυνας. Στις θέσεις των χαφ ξεκίνησαν οι Ντουάρτε, Τσιγγάρας και Χατζηθεοδωρίδης, με τους Μαυρίας και Τορεχόν να παίζουν στις δύο πτέρυγες και τους Ντίας και Πέδρο στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη, ο Πεπ Μελ κατέβασε τον ΟΦΗ με σύστημα 4-2-3-1. Στο τέρμα ξεκίνησε ο Μπάουμαν, με τους Θοράρινσον, Βούρο, Μπρεσάν και Αμπάντα στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Γκλάζερ, Μπάκιτς, με τους Νέιρα και Μπακού να εκκινούν στις δύο πτέρυγες, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Λουίς Φελίπε. Σε ρόλο δεκαριού ξεκίνησε ο Τοράλ

Το ματς:

Εξαιρετικός ήταν ο ρυθμός του αγώνα, καθώς αμφότερες οι ομάδες μπήκαν δυνατά και με ένταση στο παιχνίδι τους στο πρώτο 45λεπτο. Ο ΟΦΗ ήταν ξεκίνησε καλύτερα το ματς, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά, «αγγίζοντας» μάλιστα το γκολ μόλις στο 2ο λεπτό, όταν οι Μπρεσάν και Φελίπε μπερδεύτηκαν προ κενής εστίας, με τον Μαλή να διώχνει σωτήρια.

Οι Κρητικοί συνέχισαν να έχουν τον πρώτο λόγο, και στο 16’, ο Μπάκιτς απείλησε με δυνατό σουτ από καλή θέση, το οποίο έβγαλε εντυπωσιακά ο Στεργιάκης. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Παναιτωλικός έκανε αισθητή την παρουσία του με τη γυριστή κεφαλιά του Οικονόμου μετά από φάουλ, αλλά και με τα άστοχα σουτ των Χατζηθεοδωρίδη και Ντίαζ. Στα «καπάκια», ο ΟΦΗ, έφτασε κοντά στο γκολ, με τη κεφαλιά του Νέιρα να βγάζει σωτήρια ο Στεργιάκης και ενώ η μπάλα είχε σκάσει μπροστά του.

Με τους Αγρινιώτες να έχουν μπει για τα καλά στο πνεύμα του αγώνα, ο ρυθμός έγινε φρενήρης, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω. Στο 30’, οι γηπεδούχοι έφτασαν μια… ανάσα από το γκολ, όταν το σουτ του Ντίαζ από γύρισμα του Τορεχόν σταμάτησε στο δοκάρι μετά και από παρέμβαση του Μπάουμαν. Δύο λεπτά αργότερα, ο Στεργιάκης είπε «όχι» στον «κεραυνό» του Φελίπε σε εκτέλεση φάουλ, με τον Μπάουμαν να τον «αντιγράφει» στο 34’, διώχνοντας εντυπωσιακά σε κόρνερ την εκτέλεση του Ντίαζ.

Τελικώς, το γκολ που δικαιούτο το παιχνίδι με βάση την εικόνα του, ήρθε στο 38ο λεπτό, με τον Παναιτωλικό να κάνει το 1-0 με δυνατό σουτ του Ντουάρτε στην κάτω δεξιά γωνία του ΟΦΗ έπειτα από ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, καθώς, παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων στα εναπομείναντα λεπτά, δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι.

Με δεδομένο πως βρισκόταν με την... πλάτη στον τοίχο, ο ΟΦΗ προχώρησε στην αλλαγή του Γκλάζερ με τον Ριέρα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Πεπ Μελ να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. Μια κίνηση που εν μέρει απέδωσε «καρπούς», αφού από τη μία οι Κρητικοί είχαν τον πρώτο λόγο στο ξεκίνημα της επανάληψης, από την άλλη όμως δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν μια επικίνδυνη στιγμή μπροστά από τα αντίπαλα καρέ.

Και ενώ το μομέντουμ έδειχνε ΟΦΗ, ο Παναιτωλικός, «χτύπησε» στον αιφνιδιασμό και στην πρώτη φάση του ημιχρόνου, κατάφερε και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0! Συγκεκριμένα, στο 59', οι γηπεδούχοι βγήκαν ταχύτατα στο ανοικτό γήπεδο, ο Λιάβας βρήκε τον Ντουάρτε, το «τσαφ» του οποίου ευνόησε τον επερχόμενο Χατζηθεοδωρίδη, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Μπάουμαν για το 2-0.

Μάλιστα, η ομάδα του Γιάννη Πετράκη βρήκε δύο ακόμα καλές στιγμές στο επόμενο πεντάλεπτο, αρχικώς, με το σουτ του Πέδρο από διαγώνια θέση και εν συνεχεία με την άστοχη κεφαλιά του Μαλή, μετά από εκτέλεση φάουλ. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο ΟΦΗ ανέβασε «στροφές», απειλώντας αρχικά με το συρτό σουτ του Φελίπε στο 69', προτού, μειώσει σε 2-1 ο Ισέκα τρία λεπτά αργότερα, με πολύ όμορφο τελείωμα του Βέλγου στο ντεμπούτο του, μετά από την κάθετη πάσα του Μπάκιτς.

Ένα γκολ που αναπτέρωσε τις ελπίδες της ομάδα του Πεπ Μελ, η οποία έφτασε κοντά σε ένα δεύτερο γκολ σε δύο ακόμα περιπτώσεις, στο 79' και στο 86' με τα σουτ του Γκαγιέγκος να σταματούν πάνω στον Στεργιάκη. Ο ΟΦΗ μάλιστα, πλήρωσε αυτή την άναρχη προσπάθειά του να βρει ένα γκολ, καθώς, ο Παναιτωλικός διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ του Πέρες σε κατάσταση αντεπίθεσης.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Στεργιάκης, Μλάντεν, Οικονόμου, Μαλής, Ντουάρτε (85' Σενγκέλια), Τσιγγάρας (85' Πέρες), Χατζηθεοδωρίδης (70' Μπακάκης), Τορεχόν (70' Ντουάρτε), Μαυρίας, Ντίας (57' Λιάβας), Πέδρο.

ΟΦΗ (Πεπ Μελ): Μπάουμαν, Βούρος, Μπρεσάν, Θοράρινσον (77' Λάρσον), Αμπάντα, Μπάκιτς, Γκλάζερ (46' Ριέρα), Μπάκου (54 Μοσκέρα), Νέιρα (64' Ισέκα), Τοράλ (64' Γκαγιέγκος), Φελίπε.

