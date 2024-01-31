Απέκλεισε το ενδεχόμενο τελικού Champions League στη Σαουδική Αραβία ο Τσέφεριν

Το Champions League ανήκει στην Ευρώπη και εκεί θα παραμείνει, όπως επιβεβαίωσε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Ο πρόεδρος της UEFA ήταν απόλυτος και μένει να φανεί εάν θα τηρήσει τα λόγια του, κόντρα στις πολλές πιέσεις που προφανώς υπάρχουν από τους Σαουδάραβες ιδιοκτήτες πολλών ευρωπαϊκών ομάδων.

Σε συνέντευξή του διαβεβαίωσε ότι επί προεδρίας του τελικός Champions League στη Σαουδική Αραβία δεν πρόκειται να γίνει , απαντώντας στις φήμες ενός τέτοιου ενδεχόμενου.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Aleksander Čeferin has confirmed that no Champions League final will be played in Saudi Arabia during his time as UEFA president. ❌🇸🇦



(Source: Daily Sabah) pic.twitter.com/0utgJzdxiF — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2024

