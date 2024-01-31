Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απέκλεισε το ενδεχόμενο τελικού Champions League στη Σαουδική Αραβία ο Τσέφεριν

Καμία περίπτωση να διεξαχθεί τελικός του Champions League στη Σαουδική Αραβία δεν υφίσταται όσο ο Αλεξάντερ Τσέφεριν είναι πρόεδρος της UEFA, όπως διαβεβαίωσε ο ίδιος  

Aleksander Čeferin

Το Champions League ανήκει στην Ευρώπη και εκεί θα παραμείνει, όπως επιβεβαίωσε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Ο πρόεδρος της UEFA ήταν απόλυτος και μένει να φανεί εάν θα τηρήσει τα λόγια του, κόντρα στις πολλές πιέσεις που προφανώς υπάρχουν από τους Σαουδάραβες ιδιοκτήτες πολλών ευρωπαϊκών ομάδων.

Σε συνέντευξή του διαβεβαίωσε ότι επί προεδρίας του τελικός Champions League στη Σαουδική Αραβία δεν πρόκειται να γίνει , απαντώντας στις φήμες ενός τέτοιου ενδεχόμενου.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: UEFA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark