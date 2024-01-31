Ούρος Ράσιτς, το όνομα της τελευταίας στιγμής για τον Ολυμπιακό

Όνομα της τελευταίας στιγμής στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, έπεσε στο τραπέζι το όνομα του Ούρος Ράσιτς, του Σέρβου διεθνή (12 φορές) κεντρικού χαφ, που παίζει τόσο ως εξάρι, όσο και ως οκτάρι.

Ο 25χρονος (17.3.1998) πανύψηλος (1μ93) άσος πήρε μεταγραφή το καλοκαίρι για τη Σασουόλο, αλλά δεν προσαρμόστηκε στο ιταλικό πρωτάθλημα κι έχει παίξει μόλις τρεις φορές βασικός και πέντε αλλαγή, έχοντας πάντως αντιμετωπίσει κι ένα πρόβλημα τραυματισμού εξαιτίας του οποίου έμεινε ένα μήνα εκτός δράσης, από τα μέσα Δεκέμβρη έως τα μέσα Γενάρη.

Στον Ολυμπιακό βλέπουν με ενδιαφέρον την ιδέα απόκτησης του Ράσιτς, που έκανε καριέρα στην Βαλένθια (70 παιχνίδια, δύο γκολ, δύο ασίστ) και στην Πορτογαλία (Μπράγκα 38 παιχνίδια με τέσσερα γκολ και Φαμαλικάο 39 παιχνίδια με τρία γκολ και δύο ασίστ), έχοντας ξεκινήσει από τον Ερυθρό Αστέρα (45 παιχνίδια, τρία γκολ, δύο ασίστ). Το θέμα, όμως, είναι ότι υπάρχουν πολύ λίγες ώρες πριν το τέλος των μεταγραφών και υπάρχουν διάφορες παράμετροι υπό εξέταση, π.χ. η λίστα των δανεικών κλπ. Οπότε τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Η Σασουόλο τον αγόρασε το περασμένο καλοκαίρι με 2,2 εκ. ευρώ από τη Βαλένθια. Το συμβόλαιο του τελειώνει το καλοκαίρι του 2026 και η χρηματιστηριακή αξία του είναι στα 4 εκ. Ευρώ. Ένας ακόμη ανοιχτός φάκελος της τελευταίας στιγμής για τον Ολυμπιακό…

