Μίσιτς: Οι σκέψεις για το μέλλον του και… ο Παναθηναϊκός

Ο Βασίλιε Μίσιτις τοποθετήθηκε εκ νέου για το νέο του περιβάλλον στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και οι δηλώσεις του σίγουρα δεν αφήνουν αδιάφορο τον Παναθηναϊκό. Ο πρώην παίκτης της Εφές έκανε ένα αποφασιστικό βήμα το περασμένο καλοκαίρι και όπως δηλώνει ο ίδιος, νιώθει καλύτερα, πλέον, στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Μάλιστα, κόντρα στην πρώην ομάδα του, τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Μίτσιτς σκόραρε 17 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ. Παρόλα αυτά οι Χόρνετς γνώρισαν την ήττα με 121-118.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.