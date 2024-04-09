Λογαριασμός
Μίσιτς: Οι σκέψεις για το μέλλον του και… ο Παναθηναϊκός

Ο Βασίλιε Μίσιτις τοποθετήθηκε εκ νέου για το νέο του περιβάλλον, τι ανέφερε για Παναθηναϊκό

Μίσιτς

Ο Βασίλιε Μίσιτις τοποθετήθηκε εκ νέου για το νέο του περιβάλλον στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και οι δηλώσεις του σίγουρα δεν αφήνουν αδιάφορο τον Παναθηναϊκό. Ο πρώην παίκτης της Εφές έκανε ένα αποφασιστικό βήμα το περασμένο καλοκαίρι και όπως δηλώνει ο ίδιος, νιώθει καλύτερα, πλέον, στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Μάλιστα, κόντρα στην πρώην ομάδα του, τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Μίτσιτς σκόραρε 17 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ. Παρόλα αυτά οι Χόρνετς γνώρισαν την ήττα με 121-118.

TAGS: Παναθηναϊκός
