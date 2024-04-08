Ένα βήμα πριν τη συμφωνία με τον Φελίπε Άντερσον η Γιουβέντους

Μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της ενόψει καλοκαιριού, είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Γιουβέντους!

🚨⚪️⚫️ EXCL: Juventus are one step away from signing Felipe Anderson as free agent, deal imminent!



Formal proposal sent to the Brazilian winger, all set to be sealed soon.



Verbal agreement at final stages, details being sorted and then… here we go. 🇧🇷 pic.twitter.com/QzS9A6nOlX April 8, 2024

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «μπιανκονέρι» βρίσκονται... ένα βήμα πριν τη συμφωνία με τον Φελίπε Άντερσον, ο οποίος θα αποχωρίσει ως ελεύθερος από τη Λάτσιο μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, ενώ μόνο λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί το deal.



Ο 30χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στη Λάτσιο το καλοκαίρι του 2021, έχοντας φορέσει τη φανέλα της και την πενταετία 2013-2018 και μετρώντας συνολικά 318 εμφανίσεις με τη φανέλα της.

