Ένα βήμα πριν τη συμφωνία με τον Φελίπε Άντερσον η Γιουβέντους

Ο 30χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στη Λάτσιο το καλοκαίρι του 2021, έχοντας φορέσει τη φανέλα της και την πενταετία 2013-2018 και μετρώντας συνολικά 318 εμφανίσεις με τη φανέλα της.

Μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της ενόψει καλοκαιριού, είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Γιουβέντους!

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «μπιανκονέρι» βρίσκονται... ένα βήμα πριν τη συμφωνία με τον Φελίπε Άντερσον, ο οποίος θα αποχωρίσει ως ελεύθερος από τη Λάτσιο μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, ενώ μόνο λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί το deal.


Ο 30χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στη Λάτσιο το καλοκαίρι του 2021, έχοντας φορέσει τη φανέλα της και την πενταετία 2013-2018 και μετρώντας συνολικά 318 εμφανίσεις με τη φανέλα της.

