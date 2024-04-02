Τα ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των playoffs στον bwinΣΠΟΡ FM!

Το πρωτάθλημα μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση του και η 3η αγωνιστική των play offs έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM με το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ!

Την Τετάρτη (3/4) οι «πράσινοι» παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για να παραμείνουν στην διεκδίκηση του τίτλου, ενώ η «Ένωση» θέλει το αποτέλεσμα που θα την διατηρήσει στην πρώτη θέση. Συντονιστείτε στους 94,6 για να μπείτε στο κλίμα του μεγάλου αγώνα Παναθηναϊκός -ΑΕΚ και στις 21:00 ζήστε το ντέρμπι λεπτό προς λεπτό.

Νωρίτερα στις 19:00 ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στον ανεβασμένο Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και μισή ώρα αργότερα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θέλει απέναντι στη Λαμία το τρίποντο στη μάχη του για την κατάκτηση της κορυφής.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά, ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, Ολυμπιακός-Άρης, ΠΑΟΚ - Λαμία

Οι αγώνες που θα αναδείξουν πρωταθλητή, κρίνονται στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!





