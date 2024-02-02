Καρβαλιάλ: «Πάμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση στο ντέρμπι - Σημαντικό αλλά όχι καθοριστικό παιχνίδι»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής (04/02, 21:00, COSMOTE SPORT 1 HD, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ενόψει της αναμέτρησης αυτής, ο Κάρλος Καρβαλιάλ μίλησε για την αυξημένη αυτοπεποίθηση των «ερυθρόλευκων», τόνισε πως το παιχνίδι δεν είναι «τελικός», ενώ αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:



Για το διαφορετικό να περιμένουμε συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα πρόσφατα ντέρμπι: «Θα μιλήσω από την πλευρά του Ολυμπιακού. Η διαφορά που έχει αυτό το ντέρμπι με τα προηγούμενα είναι ότι πάμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση προερχόμενοι από τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα. Τις δύο προηγούμενες φορές ήρθαμε ισόπαλοι σε δύο πολύ ισορροπημένα παιχνίδια. Περιμένω ξανά ένα παιχνίδι έντονο που θα κριθεί ξανά από τις μικρές λεπτομέρειες. Έχουμε προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο και θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσουμε».

Για το αν θεωρεί «τελικό» το ντέρμπι της Λεωφόρου: «Όχι, είναι σημαντικό. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αλλά δεν είναι καθοριστικό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα».

Για το αν πονοκεφαλιάζει για την ευρωπαική λίστα: «Υπάρχει ένας πονοκέφαλος με την έννοια πως πρέπει να διαλέξω αυτή τη στιγμή. Όμως πρόκειται για έναν καλό πονοκέφαλο όταν πρόκειται να διαλέξεις ανάμεσα σε πολλές λύσεις. Κακός πονοκέφαλος είναι όταν δεν έχεις λύσεις. Αυτή τη στιγμή νομίζω πως η ομάδα είναι πιο δυνατή, πιο ανταγωνιστική, έχει περισσότερες λύσεις και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τις δείξουμε μέσα στο γήπεδο».

