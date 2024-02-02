Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός… το απόλυτο ντέρμπι «αιωνίων» έρχεται στοv bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Την Κυριακή (04/02) Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνονται στην πιο παραδοσιακή κόντρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα σας βάζει από νωρίς στην καρδιά του ντέρμπι, καθώς όλη την ημέρα προσαρμόζει το πρόγραμμα της γύρω από τη… μητέρα των μαχών και στις 21:00 σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη την δράση από το «Απόστολος Νικολαΐδης».

Προηγούνται χρονικά οι μάχες των «δικεφάλων», με την ΑΕΚ να υποδέχεται στις 17:30 τον μαχητικό Αστέρα Τρίπολης και τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ να φιλοξενείται στις 20:30 από τον επικίνδυνο Ατρόμητο.

Το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνουν οι αγώνες ΟΦΗ-Κηφισιά στις 16:00 και ΠΑΣ Γιάννινα-Λαμία στις 17:30, ενώ το Σάββατο την ίδια ώρα παίζουν Βόλος-Παναιτωλικός και στις 19:30 Πανσερραϊκός-Άρης.

Μετά το τέλος των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο του ελληνικού… clasico, ρεπορτάζ από όλα τα ματς και ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

