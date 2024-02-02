Νικολακόπουλος: «Δεν παίζει ο Ζέλσον, οι αποφάσεις για τη λίστα του Ολυμπιακού»

Δίχως τον Ζέλσον Μαρτίνς θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Το επόμενο βήμα είναι το πόσο καιρό θα μείνει έξω, αναμένεται δέκα με είκοσι ημέρες εκτός. Ας περιμένουμε τις εξετάσεις…», επεσήμανε στους Αντώνη Πανούτσο και Αντώνη Καρπετόπουλο ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών.

Στάθηκε περαιτέρω στο πρόβλημα με τον 28χρονο εξτρέμ, αφού είπε ότι ο χρόνος της απουσίας του Ζέλσον θα παίξει ρόλο στην κατάρτιση της ευρωπαϊκής λίστας, καθώς αν για παράδειγμα δεν μπορέσει (όπως υπάρχει φόβος) να αγωνιστεί με τη Φερεντσβάρος στο Conference League, λογικά δεν θα δηλωθεί.



Αν είναι όμως κάτι επιπόλαιο, αλλάζουν τα δεδομένα. Οι εκτιμήσεις για τη λίστα που θα γνωστοποιηθεί απόψε, λένε ότι τρεις αλλαγές που έχει δικαίωμα θα είναι οι Κάρμο, Όρτα και ενδεχομένως ο Τσικίνιο με τον Ναβάρο να διεκδικεί θέση.



Για το παιχνίδι στη Λεωφόρο, εκτίμησε ότι παίζονται δύο θέσεις. Η μία στην άμυνα μεταξύ Ρέτσου, Ντόη και Κάρμο, αλλά και μία στην επίθεση, ανάμεσα σε Τσικίνιο, Φορτούνη και ίσως τον Ποντένσε.

