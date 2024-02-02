Συμφώνησε και ανανεώνει με Τάισον και Μουργκ ο ΠΑΟΚ

Συνεχίζεται ο «χορός» των ανανεώσεων στον ΠΑΟΚ.

Όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο «δικέφαλος του βορρά» έδωσε τα χέρια με τον Τάισον αλλά και με τον Τόμας Μουργκ για την επέκταση των συμβολαίων τους για ένα και 2+1 χρόνια αντίστοιχα! Μάλιστα όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ του σταθμού, οι υπογραφές των δυο ποδοσφαιριστών θα «πέσουν» εντός της ημέρας και θα ακολουθήσουν μετά από λίγο και οι αντίστοιχες ανακοινώσεις

Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ, εντός της σεζόν έχει ήδη ανακοινώσει την επέκταση των συμβολαίων του Αντελίνο Βιεϊρίνια και του Ντόμινικ Κοτάρσκι, ενώ σύντομα θα επισημοποιηθεί και η παραμονή του Ράζβαν Λουτσέσκου για τρία ακόμη χρόνια!

Τάισον και Μουργκ είναι δυο από τους κομβικότερους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, με τον Βραζιλιάνο να μετρά 4 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και τον Αυστριακό, 9 γκολ και 3 ασίστ

