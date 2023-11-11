Λογαριασμός
Καμία ανησυχία για Γεντβάι ενόψει Κηφισιάς, έχει δρόμο ο Πάλμερ Μπράουν

Τι γίνετε με Γεντβάι και πως πάει ο τραυματισμός του Πάλμερ Μπράουν  

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χτες στην Γαλλία και ηττήθηκε από την Ρεν με σκορ 3-1. Οι «πράσινοι» πριν από λίγο φτάσανε στην Αθήνα για να συνεχίσουν τις εγχώριες υποχρεώσεις τους.   

Μάλιστα, ο Τιν Γεντβάι στην χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ρεν ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι και έφυγε κουτσένοντας. Παρόλα αυτά επέστρεψε κανονικά με την αποστολή στην Αθήνα και δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για τον παίκτη αφού θα υπολογιστεί κανονικά με την Κηφισιά όπου θυμίζουμε ότι δεν θα υπάρχει άλλος στα στόπερ πέρα από τον Γεντβάι και τον Σένκεφελντ έπειτα και από την σκανδαλώδεις κόκκινη του Αράο.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

