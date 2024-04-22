Η Ουντινέζε ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον Τσόφι και παίρνει Καναβάρο

Παρελθόν ύστερα από τρεις μήνες αποτελεί ο Γκαμπριέλε Τσόφι από τον πάγκο της Ουντινέζε. Ο ιταλικός σύλλογος βρίσκεται πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και δεν άλλαξε η εικόνα από τότε που ανέλαβε ο 48χρονος τεχνικός. Κάπως έτσι ήρθε και το διαζύγιο που ακουγόταν καιρό.

Η Ουντινέζε ανακοίνωσε τη λήξη συνεργασίας τους με ανακοίνωση, καθώς επίσης και των συνεργατών του και τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους. Η ομάδα από το Φρίουλι έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Τσόφι και δεν είναι άλλος από τον Φάμπιο Καναβάρο.

Σύντομα θα ανακοινωθεί από την Ουντινέζε, όπως και οι συνεργάτες του και αμέσως θα σηκώσουν μανίκια.

