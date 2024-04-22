Πειθαρχική δίωξη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα στον Αχιλλέα Μπέο. Ο ιδιοκτήτης του Βόλου θα απολογηθεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, για δυσμενείς δηλώσεις, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Άσκησης Πειθαρχικών Διώξεων Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, Αντεισαγγελέας Νικόλαος Μαργαρίτης, άσκησε Πειθαρχική Δίωξη σε βάρος του Αχιλλέα Μπέου.

Η Πειθαρχική Δίωξη ασκείται διότι ο Αχιλλέας Μπέος δυσφήμησε ποδοσφαιρικές αρχές και όργανα προβαίνοντας σε δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις.

Η ανωτέρω πράξη προβλέπεται και τιμωρείται πειθαρχικά από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 20Α§§1,2, 26 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

