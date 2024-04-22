Δούκας στον ΣΚΑΪ 100.3: Yπάρχουν δεσμεύσεις για το 2026 για την ανάπλαση του Βοτανικού

Το έργο τρέχει έχουν μπει μπουλντόζες του δήμου θα μπουν και των αναδόχων τις επόμενες ημέρες, υπάρχουν δεσμεύσεις για το 2026 για την ανάπλαση του Βοτανικού, τόνισε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

΄Έκανε λόγο για έναν μαραθώνιο με ρυθμούς σπριντ.

Αναφερόμενος στην Αθήνα τόνισε πως πρέπει η πόλη να αναπνεύσει.

Είπε επίσης πως δόθηκαν 50. 000 κλήσεις, ανά μηνά από τον Ιανουάριο για διπλοπαρκαρισμενα και αυτοκίνητα σε ράμπες.

Πηγή: skai.gr

