Δούκας στον ΣΚΑΪ 100.3: Yπάρχουν δεσμεύσεις για το 2026 για την ανάπλαση του Βοτανικού

O Δήμαρχος Αθηναίων μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ανέφερε πως το έργο τρέχει, έχουν μπει μπουλντόζες του δήμου και θα μπουν και των αναδόχων τις επόμενες ημέρες

γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού

Το έργο τρέχει έχουν μπει μπουλντόζες του δήμου θα μπουν και των αναδόχων τις επόμενες ημέρες, υπάρχουν δεσμεύσεις για το 2026 για την ανάπλαση του Βοτανικού, τόνισε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

΄Έκανε λόγο για έναν μαραθώνιο με ρυθμούς σπριντ.

Αναφερόμενος στην Αθήνα τόνισε πως πρέπει η πόλη να αναπνεύσει.

Είπε επίσης πως δόθηκαν 50. 000 κλήσεις, ανά μηνά από τον Ιανουάριο για διπλοπαρκαρισμενα και αυτοκίνητα σε ράμπες.

