Ο Ολυμπιακός πήρε από την Πόρτο τον Φραν Ναβάρο, πάει να πάρει από την ίδια ομάδα τον Νταβίντ Κάρμο και μιλάει μαζί της και για τρίτο παίκτη της!



Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε τις σχετικές πληροφορίες στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, λέγοντας ότι πρόκειται για τον Γκονσάλο Μπόρζες, τον 22χρονο (29.3.2001) εξτρέμ της Πόρτο, τον οποίο έχει ζητήσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Πέδρο Άλβες.

Ο Μπόρζες (1,84μ.) προέρχεται από την Ακαδημία της Πόρτο, είναι 11 φορές διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας και ήδη έχει καταγράψει στα πόδια του 38 παιχνίδια με την πρώτη ομάδα της Πόρτο, με τρεις ασίστ στο ενεργητικό του.



Στη φετινή σεζόν ο Μπόρζες έχει ήδη 16 συμμετοχές (μία και στο Τσάμπιονς Λιγκ), σχεδόν όλες ως αλλαγές, έχοντας προλάβει πάντως να μετρήσει τρεις ασίστ.



Ακούστε τι άλλο είπε για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού (Τσικίνιο, Όρτα κι όχι μόνο) και την προετοιμασία ενόψει του αγώνα με τον Άρη.

