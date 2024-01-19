Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι!



Συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» ανακοίνωσε την απόκτηση του Πολωνού τερματοφύλακα με τη μορφή του δανεισμού από τη Σπέτσια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος άσος έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής (19/1), μιλώντας ξεκάθαρα για τίτλους στις πρώτες του δηλώσεις, ενώ εν συνεχεία η «πράσινη» ΠΑΕ τον υποδέχθηκε και… διαδικτυακά με ένα ιδιαίτερο βίντεο όπου εμφανίζεται ένας δράκος!

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

"Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι με τη μορφή δανεισμού από την ιταλική Σπέτσια. Η συμφωνία προβλέπει το δανεισμό του έως το καλοκαίρι του 2024.



Ο 27χρονος Πολωνός τερματοφύλακας γεννήθηκε στο Μπιάλιστοκ της Πολωνίας στις 19 Αυγούστου 1997. Ο ύψους 1,91 μ. γκολκίπερ ξεκίνησε την καριέρα του στη Γιαγκελόνια και πριν κλείσει τα 17 του χρόνια έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στην πρώτη κατηγορία του πολωνικού πρωταθλήματος! Στα 18 του ήταν ήδη βασικός και αναντικατάστατος στη Γιαγκελόνια, παίζοντας και στα προκριματικά του Europa League. Η φήμη του έφτασε γρήγορα εκτός συνόρων και στα 19 του είχε πολλές προτάσεις από ομάδες κορυφαίων πρωταθλημάτων. Τελικώς επέλεξε τη Φιορεντίνα, όμως εκεί βρήκε μπροστά του πιο έμπειρους τερματοφύλακες και δυσκολεύτηκε να πάρει θέση βασικού.



Τον Ιανουάριο του 2019 ο Μπαρτλομιέι πήγε δανεικός στην Έμπολι, όπου έκανε αίσθηση με τις εμφανίσεις του και ιδιαίτερα στον αγώνα με την Αταλάντα, όπου με 17 επεμβάσεις κατέγραψε νέο ρεκόρ στην κατηγορία! Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την επιστροφή του στη Φλωρεντία το καλοκαίρι του 2019 και την καθιέρωση του στη Φιορεντίνα. Έπαιξε δύο «γεμάτες» σεζόν, ενώ στην τελευταια του, το 2021-22 έχασε τη θέση του στη βασική ενδεκάδα. Ο Πολωνός τερματοφύλακας βρήκε νέα επαγγελματική στέγη το καλοκαίρι του 2022 στη Σπέτσια, όπου υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.



Ο Ντραγκόφσκι είναι διεθνής με την εθνική Πολωνίας και γίνεται ο ένατος Πολωνός ποδοσφαιριστής που φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού μετά τους Βαζέχα, Βάντσικ, Ολισαντέμπε, Σιπνιέφσκι, Μπικόφσκι, Μάλαρτζ, Βαβζίνιακ, Πούχατς.



Καλωσορίζουμε τον Μπαρτλομιέι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!"

