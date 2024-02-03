Έσπασε το Σάββατο τη σιωπή του για τη μεταγραφή στη Ferrari ο Λούις Χάμιλτον.

Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής αφήνει στο τέλος του 2024 τη Mercedes, προκειμένου να ενταχθεί στη Skuderia.

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στο X, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής τονίζει ότι «ήρθε η ώρα να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου και θα ενταχθώ στη Scuderia Ferrari το 2025».



«Η Mercedes ήταν ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου από τότε που ήμουν 13 ετών, οπότε αυτή η απόφαση ήταν η πιο δύσκολη που χρειάστηκε να πάρω ποτέ (…) Αλλά είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνω μια αλλαγή και να αντιμετωπίσω μια νέα πρόκληση» επισημαίνει.

Ο Χάμιλτον υπέγραψε συμβόλαιο αξίας 40 εκατομμυρίων λιρών (47 εκατ. ευρώ) για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ferrari.

It’s been a crazy few days which have been filled with a whole range of emotions.



But as you all now know, after an incredible 11 years at Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, the time has come for me to start a new chapter in my life and I will be joining Scuderia Ferrari in 2025.



— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 3, 2024

Αναλυτικά η ανάρτηση του πολυπρωταθλητή της Formula 1



«Πέρασαν μερικές τρελές μέρες που ήταν γεμάτες με μια ολόκληρο φάσμα συναισθημάτων.



Αλλά όπως όλοι γνωρίζετε τώρα, μετά από 11 απίστευτα χρόνια στην ομάδα F1 της Mercedes-AMG PETRONAS, ήρθε η ώρα να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου και θα ενταχθώ στη Scuderia Ferrari το 2025.



Νιώθω απίστευτα τυχερός, αφού πέτυχα πράγματα με τη Mercedes που μπορούσα μόνο να ονειρευτώ ως παιδί, και τώρα έχω την ευκαιρία να εκπληρώσω ένα άλλο παιδικό όνειρο. Οδηγώντας στα κόκκινα της Ferrari.



Η Mercedes ήταν ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου από τότε που ήμουν 13 ετών, οπότε αυτή η απόφαση ήταν η πιο δύσκολη που χρειάστηκε να πάρω ποτέ. Είμαι απίστευτα περήφανος για όλα όσα πετύχαμε μαζί και είμαι πολύ ευγνώμων για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση όλων με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά του Τότο (Τότο Βολφ), για τη φιλία, την καθοδήγηση και την ηγεσία του. Μαζί κερδίσαμε τίτλους, καταρρίψαμε ρεκόρ και γίναμε η πιο επιτυχημένη συνεργασία οδηγών-ομάδας στην ιστορία της F1. Και φυσικά δεν μπορώ να ξεχάσω τον Νίκι (Νίκι Λάουντα) που ήταν μεγάλος υποστηρικτής και που μου λείπει ακόμα καθημερινά.



Πρέπει επίσης να μοιραστώ την τεράστια εκτίμησή μου σε όλο το διοικητικό συμβούλιο της Mercedes-Benz και σε όλους στην εταιρεία στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο που με στήριξαν αυτά τα 26 χρόνια.



Αλλά είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνω μια αλλαγή και να αντιμετωπίσω μια νέα πρόκληση. Θυμάμαι ακόμα το συναίσθημα του να κάνω ένα άλμα πίστης στο άγνωστο όταν μπήκα για πρώτη φορά στη Mercedes το 2013. Ξέρω ότι κάποιοι δεν το καταλάβαιναν εκείνη τη στιγμή, αλλά είχα δίκιο που έκανα την κίνηση τότε και αυτή είναι η αίσθηση που έχω

ξανά τώρα. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι μπορώ να φέρω σε αυτή τη νέα ευκαιρία και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί.



Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, δεν σκέφτομαι το 2025. Η εστίασή μου είναι στην επερχόμενη σεζόν και να επιστρέψω στην πίστα με τη Mercedes. Έχω περισσότερη θέληση από ποτέ, είμαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση και πιο συγκεντρωμένος από ποτέ και θέλω να βοηθήσω τη Mercedes να κερδίσει για άλλη μια φορά. Είμαι 100% αφοσιωμένος στη δουλειά που πρέπει να κάνω και αποφασισμένος να τερματίσω τη συνεργασία μου με την ομάδα με διάκριση.



Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν σε αυτό το ταξίδι μαζί μου, με σηκώσατε ψηλά ενώ κυνηγώ τα όνειρά μου και ελπίζω να συνεχίσω να σας κάνω περήφανους. Όπως πάντα, σας στέλνω την αγάπη και τη θετική μου ενέργεια».

