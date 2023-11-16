Επίσημη θέση για την εμπρηστική επίθεση που δέχθηκε το κατάστημα του Ανδρέα Γκάμαρη πήρε η ΚΕΔ.

Η Επιτροπή τάχθηκε στο πλευρό του Έλληνα διαιτητή και καταδίκασε απερίφραστα το περιστατικό και γενικά κάθε μορφή βίας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας έχοντας ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για το περιστατικό που συνέβη χθες στο μέλος της διαιτητικής μας οικογένειας Ανδρέα Γκάμαρη, εκφράζει την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή της τόσο στον ίδιο όσο και την οικογένεια του.

Η ΚΕΔ είναι πάντα στο πλευρό των Ελλήνων διαιτητών και καταδικάζει κάθε μορφή βίας.

Τέτοιου είδους περιστατικά προκαλούν έντονη ανησυχία και προβληματισμό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.