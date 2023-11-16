Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Τα ποστ των παικτών μετά τη χθεσινή τεράστια νίκη

Τα πανηγυρικά ποστ των παικτών του Παναθηναϊκού από την χθεσινή νίκη  

Νίκη Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ κατάφερε να σημειώσει μια τεράστια νίκη απέναντι στην Ζαλγκίρις με σκορ 73-71 στην κόψη του…ξυραφιού.

Οι ”πράσινοι” δεν λύγισαν και με μεγάλο πρωταγωνιστή ξανά τον Ντίνο Μήτογλου κέρδισαν το παιχνίδι.  Έπειτα από την λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν πανηγύρισαν στα σόσιαλ μίντια τη μεγάλη αυτη νίκη.

Δείτε στο paopantou.gr όλα τα ποστ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ Παναθηναϊκός νίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark