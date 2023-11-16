Παναθηναϊκός: Τα ποστ των παικτών μετά τη χθεσινή τεράστια νίκη

Ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ κατάφερε να σημειώσει μια τεράστια νίκη απέναντι στην Ζαλγκίρις με σκορ 73-71 στην κόψη του…ξυραφιού.

Οι ”πράσινοι” δεν λύγισαν και με μεγάλο πρωταγωνιστή ξανά τον Ντίνο Μήτογλου κέρδισαν το παιχνίδι. Έπειτα από την λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν πανηγύρισαν στα σόσιαλ μίντια τη μεγάλη αυτη νίκη.

Πηγή: skai.gr

