Σταματέλος: «Δεδομένο ότι αναζητά αμυντικό ο Ολυμπιακός - Έχει καλό όνομα στη Βραζιλία ο Σκάρπα»

Τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Σταματέλος. Ο ρεπόρτερ των ερυθρολεύκων σχολιάζοντας σημερινό δημοσίευμα του «Κόκκινου Πρωταθλητή» περί ενδιαφέροντος για τον Βραζιλιάνο, Φελίπε της Νότιγχαμ Φόρεστ ανέφερε ότι είναι δεδομένο ότι οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για την απόκτηση ενός παίκτη που θα αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας και πως αναζητείται ο παίκτης.



Ο Νίκος Σταματέλος αναφέρθηκε και στον Σκάρπα επισημαίνοντας ότι είναι λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον για τον παίκτη από ομάδες της Βραζιλίας καθώς εκεί ο παίκτης έχει εξαιρετικό όνομα και πολλές ομάδες θα τον ήθελαν στο ρόστερ τους.

Ακούστε το σχετικό απόσπασμα…

