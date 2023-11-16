Επέστρεψε μετά από 24 ημέρες ο Χουάνκαρ στον Παναθηναϊκό

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου:

«Ένα σημαντικό γεγονός ξεχώρισε στην προπόνηση της Πέμπτης (16/11) στο «Γ. Καλαφάτης»: η επιστροφή του Χουάνκαρ!

Μετά από 24 ημέρες αποχής λόγω του τραυματισμού του στον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Χουάνκαρ επανήλθε στο πρόγραμμα της ομάδας.

Η προπόνηση περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης, Σπόραρ, Τσέριν, Βέρμπιτς, Τζούριτσιτς, Μλαντένοβιτς αλλά και ο Ξενόπουλος λόγω ίωσης.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Πάλμερ – Μπράουν, Μάγκνουσον».

