Επέστρεψε μετά από 24 ημέρες ο Χουάνκαρ στον Παναθηναϊκό

Κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα προπονήθηκε σήμερα (16/11), για πρώτη φορά με τον τραυματισμό του στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ο Χουάνκαρ! Πολλές οι απουσίες στο Κορωπί  

Juan Carlos

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου:

«Ένα σημαντικό γεγονός ξεχώρισε στην προπόνηση της Πέμπτης (16/11) στο «Γ. Καλαφάτης»: η επιστροφή του Χουάνκαρ!
Μετά από 24 ημέρες αποχής λόγω του τραυματισμού του στον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Χουάνκαρ επανήλθε στο πρόγραμμα της ομάδας.

Η προπόνηση περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας.
Απόντες ήταν οι διεθνείς Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης, Σπόραρ, Τσέριν, Βέρμπιτς, Τζούριτσιτς, Μλαντένοβιτς αλλά και ο Ξενόπουλος λόγω ίωσης.
Θεραπεία ακολούθησαν οι Πάλμερ – Μπράουν, Μάγκνουσον».

