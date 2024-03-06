Πάει για πρόκριση στη Λετονία ο Άρης

Στη Ρίγα βρίσκεται ο Άρης, αφού σήμερα στις 19:00 θα αντιμετωπίσει σε αγώνα «νοκ άουτ» την Προμετέι για τα playoff του EuroCup και ψάχνει τη νίκη-πρόκριση στα προημιτελικά της φετινής διοργάνωσης, όπου περιμένει ήδη η Μπουργκ.



Ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο στον αγώνα με τον Προμηθέα το περασμένο Σάββατο για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Μιλώντας για την αναμέτρηση ο τεχνικός των «κίτρινων»,, σημείωσε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που στην πρώτη μας εμφάνιση στο EuroCup μετά από πολλά χρόνια, καταφέραμε να περάσουμε στιςκαι να παίξουμε στα playoff. Έχουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε μία πολύ δυνατή ομάδα, γεμάτη ποιότητα και "βάθος" στο ρόστερ της.Η Προμετέι τρέχει πολύ στο transition και σκοράρει πολλούς πόντους από δεύτερες ευκαιρίες με τα επιθετικά ριμπάουντ. Συνεπώς, ο έλεγχος του ρυθμού και τα ριμπάουντ θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για το τελικό αποτέλεσμα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε σκληρά και να δώσουμε το 100% και στις δύο άκρες του παρκέ».Από την πλευρά του, οεπισήμανε: «Μετά από μια μεγάλη χρονικά regular season, ήρθε η ώρα των "νοκ άουτ" αγώνων στο EuroCup. Η αναμέτρηση με την Προμετέι είναικαι αυτό τα λέει όλα για την ετοιμότητα που πρέπει να έχουμε στη Ρίγα.Αντιμετωπίζουμε μία πολύ ποιοτική ομάδα, με "βάθος" στο ρόστερ της κι ιδιαίτερο επιθετικό ταλέντο. Εύλογα, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και να βγάλουμε πολλή ενέργεια στην άμυνα, ώστε να περιορίσουμε την παραγωγικότητα του αντιπάλου. Ο έλεγχος του ρυθμού και των ριμπάουντ θα παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα».

